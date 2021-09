VIDEO | Fännid püüdsid tribüünilt kukkunud kassi Ameerika lipu abil kinni

Hulkuv kass sattus öösel vastu pühapäeva Miami Hard Rock staadionile ning toimetas staadionil tribüünide vahel, kui libastus ning kukkus üle rõduääre. Kass suutis küll lähedal oleva trossi külge rippuma jääda, ent ei suutnud end keerulisest olukorrast välja tõmmata ja kukkus.

Neljajalgse õnneks ootasid all teda fännid, kes olid laiali tõmmanud Ameerika lipu ning pehmendasid selle abil kassi kukkumist. Pärast kukkumist haarati kass kinni ning mängu vaatama tulnud fännid tähistasid, et hulkuja jaoks kukkumine halvasti ei lõppenud. Kass anti seejärel üle staadionitöötajatele.

Miami alistas Appalachian State'i 25:23.

A stray cat at the Miami football game fell from the upper deck and these guys saved it by catching it in an American flag.



