Tartu alistas kontrollmängus Henri Drelli koduklubi

Tartu Ülikool Maks & Moorits peab Lõuna-Itaalia sadamalinnas Brindisis kaks kontrollmängu Itaalia meistriliiga meeskondadega.

Tasavägisel avapoolajal hoidis mängu üle kontrolli pigem Pesaro meeskond ning võitis selle 39:31. Tartlased said aga oma joonise paremini toimima ja kaugvisked kukkuma teisel poolajal, mis võideti 44:32 ja seega kogu mäng 75:71.

Adomas Drungilas sai 31 mänguminutiga kirja 18 punkti ja kaheksa lauapalli. Kolm kaugviset tabanud Märt Rosenthal lõpetas 13 punkti ja kolme korvisööduga. Mängujuht Edmunds Elksnis panustas võitu 11 punkti ja viis korvisöötu. Pesaro parim oli Tyrique Jones 13 punktiga. Caio Pacheco lisas 12 ja Simone Zanotti 11 punkti. Eestlane Henri Drell viskas kuus punkti enne kui viie veaga pingile pidi minema.

Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna peatreener Toomas Kandimaa võttis võidumängu rahulikult. "Võita on alati hea. Aga ma ikkagi ei tähtsustaks neid hooajaeelseid mänge üle, sest päris põhjapanevaid järeldusi neist teha ei saa. Homme (pühapäev - toim) on uus päev ja vaatame, kuidas Brindisi vastu õnnestub," sõnas Kandimaa.

Tartu Ülikooli jaoks võtmemängijaks kujunenud Adomas Drungilase sõnul leiti mängu jooksul kindlus. "Siin on väga palav. Alguses tundus võib-olla meile, et me ei pea ennast sellise tasemega võistkonna vääriliseks, aga tasapisi saime aru, et suudame võidelda küll. Eriti lõpupoole pingutasid kõik maksimaalselt ja mängisime meeskonnana, nii nagu peab. Homme (pühapäeval) tahame kindlasti taas lahingu anda," sõnas Drungilas.

Tartlastel on Brindisis pidada teinegi kohtumine, kui pühapäeval Eesti aja järgi kell 19.00 astutakse vastu võõrustajatele Happy Casa Brindisi meeskonnale. Arvestades, et Brindisi võitis reedel Pesarot, siis on oodata veelgi raskemat kohtumist.