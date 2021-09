Lange Motokeskus võõrustab septembri lõpus EM-etappi

"Eesti poisid täna – Kert Varik hoiab maailmatasemel neljandat kohta, Kevin Saar täna Euroopas esimest kohta. Peale esimest etappi," sõnas Lange Motokeskuse juht Lauri Roosiorg. "Juba see on ainuüksi see, millepärast kindlasti peab seda tegema. Oma poisid kodurajal, kodupubliku ees. Ma arvan, et enam paremat varianti ei saagi olla."

Roosiorg ütleb, et Lange on valmis vastu võtma kuni 10 000 pealtvaatajat. Üritusele pääseb koroonapassiga, kohapeal saab teha ka kiirtesti.

Külgkorvide MM-sari on tänavu erakordselt lühike - iga sõidu kaal saab hooaja kokkuvõttes olema väga suur. Aastaid MM-medalit jahtinud Kert Varik on pärast esimest etappi koos soomlasest korvimehe Lari Kunnasega neljas.

Varik tõdeb, et tal võib kodurajal olla pisike eelis, kuid teisalt peab vaimu väga tugevana hoidma. "Kodus on ikka väga keeruline sõita. Võib-olla stressi meil enam ei ole – ikka mingid kogemused ka – aga ikkagi pingutad palju, aga noh. Võib-olla siin lõpupäevad ikkagi enne MM-i nagu varasemalt on Kiviõlis olnud. Siis käib ilge jooksmine, aga see jooksmine võib olla nagu täitsa vales suunas ka ikkagi mõned päevad," sõnas külgkorvide MM-sarja üldarvestuses neljandat kohta hoidev Varik.

Langel viiakse läbi ka quadide EM-etapp. Kolmekordne Euroopa meister Kevin Saar oli sarja avaetapil võimas ning lõpetas kõik kolm võistlussõitu esimesena. "Sellepärast, et eelmine aasta jäi kogu hooaeg siiski ära, siis kõik valmistusid nüüd selleks hooajaks," lausus Saar. "Tegelikult konkurents on tugevam, kui need paar viimast hooaega. Küll mõned näiteks Inglismaa sõitjad ei saa tulla piirangute tõttu. Aga üldine tase on siiski ma arvan, et tõusnud võrreldes siin 2019. aastaga."

Tipptasemel motokrossi saab Langel näha 25. ja 26. septembril.