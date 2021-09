Viljandi HC alustas eurosarja viigiga

Viljandi HC alustas klubiajaloo viiendat euromängu peatreener Marko Koksi käe all 5-1 kaitseformatsiooniga. Väravavaht Rasmus Otsa eestvedamisel saadi pallide väravast eemale hoidmisega hästi hakkama, aga Viljandi rünnak ei toiminud kuigi kasutada oli mitu ülekaalu ja kiirrünnakut.

Ots hoidis Viljandit heade tõrjetega mängus. Esimese poolaja lõpul hakkas rünnak pisut paremini tööle ja Kristo Voika tabamuse järel mindi puhkepausile seisul 9:9.

Teise pooltunni alguse märksõnad olid Viljandi poolelt täpselt samad – puudulik realiseerimine, hea kaitse ja Otsa tõrjed. Sloga pääses uuesti ette, aga 43. minutil viis Mikk Varik Viljandi esmakordselt 14:13 juhtima. Bosnialased viskasid kolm väravat järjest, aga Viljandi vastas samaga.

Oliver Ruut tegi 52. minutil kiirrünnakust küll 19:17, aga edu ei suudetud hoida ning kohtumine lõppes 20:20 viigiga. Hendrik Koks viskas kodumeeskonna kasuks viis, Voika neli, Ott Varik kolm ning Mikk Varik ja Mihkel Lõpp kaks väravat. Vastaste täpseim oli viie tabamusega mängujuht Vladimir Stankovic.

"Tänane kohtumine tõestas, kui väga on meil sellistest mängudest puudus. Emotsionaalne laeng on euromängul ikka hoopis teine, kui kodustes sarjades või Balti liigaski. Usun, et tegime kaitses ideaalilähedase esituse, meie 5-1 toimis väga hästi ning Rasmus aitas meeskonda kõvasti," kiitis peatreener Koks.

"Parema realiseerimise juures võitnuks me kohtumise kindlalt. Aga kordusmänguks andis tänane optimismi, sest küllap suudame analüüsida vastaste väravavahi tegutsemist ja talle paremini sisse visata. Teise poolaja tempotõstmine oli meil planeeritud, sest omasime infot, et Sloga kustub veidi füüsiliselt," kommenteeris Koks.