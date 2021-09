Tokyo OM-i hõbemedalist murdis autoga kokkupõrkes randmeluu

2017. aasta Itaalia velotuuri meister harjutas endanimelise velotuuri jaoks, kuid põrkas treeningsõidul kokku pöörava autoga ja murdis seejärel randmeluu. "See on suur pettumus," ütles rattur pressiteate vahendusel. "Mu hooaeg on läbi. Sellest on kahju, ses olen just uuesti käima saanud. Tundsin end ka treeningul väga tugevalt, mul oli palju enesekindlust, et oleksin tugeva kuu teinud."

30-aastane hollandlane teatas aasta alguses, et teeb rattaspordist pausi ning keskendub enda karjäärile ja tulevikule. Dumoulin naases juunis tippspordi juurde ning pälvis Tokyo olümpiamängudel hõbemedali.

Hollandlane plaanis osaleda septembris toimuvatel maanteeratta maailmameistrivõistlustel ning pärast seda oleks rattur jätkanud võistlemisega Itaalias, kus ta oleks võistelnud Lombardia ühepäevasõidul. "Ootasin seda väga. Need on sõidud, mis sobivad mulle hästi, aga kahjuks see aasta seda ei juhtu," teatas Dumoulin.