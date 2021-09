US Openi meeste paarismängus pälvisid võidu britt ja ameeriklane

Turniiril neljandana asetatud Ram ja Salisbury ning seitsmenda asetusega Murray ja Soares mängisid avasetis tasavägiselt kuni seisuni 3:3, mil Murray ja Soares kolm järjestikust geimi võitsid, et finaalis setivõit vormistada. Teises setis asusid Ram ja Salisbury 4:0 juhtima ning säilitasid vähemalt kolmegeimilist edu ülejäänud seti vältel ja realiseerisid 6:2 setivõidu, et viia kohtumine otsustavasse kolmandasse setti.

Kolmandas setis murdsid Ram ja Salisbury vastase servi ning läksid 2:0 juhtima. Seda edu nad käest kordagi ei andnud ning võitsid lõpuks seti 6:2 ning kindlustasid sellega nende teise paarismängu võidu alates eelmise aasta Austraalia lahtistest.

"Rajeeviga see võita on imeline," ütles Salisbury pärast mängu. "See on täitunud unistus. Ta on olnud imeline partner. Loodame, et saame veel mõned karikad."

Salisbury jaoks ei ole turniir veel aga läbi, sest britt mängib veel laupäeval segapaarismängu finaalis, kus proovib ameeriklannast partneri Desirae Krawczykiga alistada mehhiklanna Giuliana Olmose ja El Salvadori tennisisti Marcelo Arevalo. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 20.00.