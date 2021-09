Sorga koduklubi teenis põneva võidu

Eestlane sekkus mängu 57. minutil ning pääses koheselt ka löögile, kuid ei suutnud mängu esimest väravat realiseerida.

58. Sorga komt het veld in, duikt naar de eerste paal en mikt 'm er NET niet in. Wat zou dat een entree zijn geweest vanavond! #VVVDBO | 0-0 pic.twitter.com/YdkoCHzPuZ — VVV-Venlo (@VVVVenlo) September 10, 2021

Venlo jäi kümme minutit pärast eestlase sekkumist hoopis kaotusseisu, kui Roy Kuijpers Den Boschi ette viis. Venlo proovis viigiväravat leida ning 78. minutil sai ka Sorga proovile, kuid ei suutnud palli värava peale toimetada. Klubi leidis viigivärava ja veelgi 87. minutil, kui Yahcuroo Roemer mängu iluväravaga viigistas ning juba kolm minutit hiljem sai Brian Koglin hakkama väravaga, mis kindlustas Venlole 2:1 võidu.

Pärast kuut mänguvooru on Venlo kümne punktiga Hollandi esiliigas viiendal kohal ning on võitnud kolm kohtumist ja viigistanud ühes. Liigaliider on kuue vooru järel Excelsior, kellel on 13 punkti, AZ Alkmaari noortemeeskond on viie mänguvooruga kogunud 12 punkti.