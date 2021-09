Marc Gasol lõpetab NBA karjääri, et veeta rohkem aega perega

Korvpalliliigas NBA juhtus öösel vastu laupäeva vahetustehing, mille käigus saatis Los Angeles Lakers 36-aastase Hispaania koondise keskmängija Marc Gasoli enda esimese NBA koduklubi Memphis Grizzlies juurde, kes laseb mängija lahti, et see saaks naaseda kodumaale enda pere juurde.

Lakers saatis meeskonna palganumbri vähendamise eesmärgil Memphisele Gasoli, 2024. aasta draft'i teise vooru valiku ning 250 000 dollarit sularaha. ESPN vahendab, et Grizzlies plaanib Gasoli lepingust vabastada, sest mängija on otsustanud pärast kaht koroonaviirusest ja sellest tulenevatest piirangutest mõjutatud hooaega naaseda kodumaale, et veeta rohkem aega perega.

Gasol alustas profikarjääri 2003. aastal Barcelonaga ning pärast kolme hooaega siirdus ta Hispaanias Gironasse. Keskmängija valiti 2007. aasta NBA draft'is Lakersi poolt teises voorus, kuid meeskond saatis ta vahetustehinguga just Memphisesse vanema venna Pau Gasoli eest.

Marc Gasol mängis Memphises kuni 2019. aastani ning valiti selle aja jooksul ühel korral ka NBA parimaks kaitsemängijaks. Grizzlies käis Gasoli ajal korduvalt play-off'ides ning jõudis ühel korral ka läänekonverentsis finaali, kus pidid tunnistama San Antonio Spursi paremust.

Memphis saatis Gasoli 2019. aastal vahetustehinguga Toronto Raptorsisse, kes võitis samal hooajal NBA meistritiitli, kui alistas finaalis Golden State Warriorsi neli-kaks. Järgneval hooajal meeskond suurt edu ei leidnud ning Gasolist sai hooaja lõpus vabaagent, misjärel liitus ta Los Angeles Lakersiga, kes kukkus eelmise hooaja play-off'i esimeses ringis konkurentsist.

Gasol on Hispaania koondisega tulnud kahel korral maailmameistriks ning kahel korral olümpiamängudel hõbemedalile. Ka tema vanem vend Pau naases sel aastal Hispaaniasse ja liitus Barcelonaga.