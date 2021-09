Itaalia GP esimesel vabatreeningul näitas kiireimat aega Hamilton

Keskmiste rehvidega sõitnud Hamilton edestas pehmeid rehve kasutanud Verstappenit 0,452 sekundiga ning kolmandana lõpetanud tiimikaaslast Valtteri Bottast 0,525 sekundiga.

Esimese vabatreeningu tulemused:

Üldarvestuses on sõkaldest selgelt eraldunud kaks tera. Juhib hollandlane Verstappen 224,5 punktiga, briti vormelisõitjal Hamiltonil on enne Itaalia GP-d 221,5 punkti. Kolmandat kohta hoidval Bottasel on vaid 123 punkti.