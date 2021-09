Kolmikduubli visanud Hallik: ka selles vanuses on inimene võimeline arenema

Endine Eesti koondislane Reinar Hallik rassis platsil 32 minutit ning vaatamata sellele, et vanameister ühtegi kaugviset ei tabanud, kogus ta kolmikduubli 10 punkti, 12 resultatiivset söötu ja 11 lauapalli. Korvpall24 portaalile muigas Hallik, et isegi selles vanuses (Hallik on 37-aastane – toim.) on inimene suuteline arenema.

Kohtumise üleplatsimeheks kerkis võitjate leegionär Teven Dewayne Jones, kes viskas 28 punkti, hankis 6 lauapalli ja tegi 4 vaheltlõiget. Andrus Lehismets lisas 15 silma ja 7 lauapalli ning Veiko Simm 15 punkti, 4 söötu ja 3 vaheltlõiget.

Korduskohtumine leiab aset 21. septembril ja järgmises ringis tuleb selle paari võitjal vastamisi minna Rapla Avis Utilitase meeskonnaga.

