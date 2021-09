Štelmahers: soovime VTB Ühisliigas play-off'i jõuda

Alates 2019. aastast Kalev/Cramo peatreenerina töötav Roberts Štelmahers on algava hooaja eesmärkidest rääkides küllaltki konkreetne ja ambitsioonikas.

Štelmahersi sõnul hakatakse samm-sammult minema. "Kõigepealt ootab meid Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniir, kus tahame kahtlemata põhiturniirile jõuda," rääkis lätlasest treener Korvpall24.geenius.ee-le.

Meistrite liigasse pääsemiseks on Cramol vaja esmalt 13. septembril alistada Portugali meister Sporting CP ning võidu korral kaks päeva hiljem ka Montenegro meisterklubi Mornar Bar. Juhul, kui suudetakse mõlemad mängud võita, on vaja finaalis alistada ka teise poolfinaali võitja. Võimalikud vastased on Kapfenberg Bulls (AUT), Juventus Utena (LTU) ja Brose Bamberg (GER). Kõik kohtumised peetakse Saku Suurhallis.

"Tegime päris hea eelmise hooaja, kui võitsime Eesti-Läti liiga. See on tore ja tahame sama korrata, sõnas Štelmahers. "Samuti soovime Eesti meistritiitlit kaitsta ja VTB Ühisliigas play-off'i jõuda. Need oleksid selle hooaja kõrgemad sihid," ütles Cramo treener.

Leedus toimunud kontrollturniiril pidi Eesti meistermeeskond kolm kohtumist ning kaotas kõik mängud. Neljapäeval jäädi 65:79 alla Panevežyse Lietkabelisele.

