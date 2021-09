KK Viimsi täiendas meeskonda keskmängijaga

KK Viimsi teatas sotsiaalmeedias, et 29-aastane ja 198 sentimeetrit pikk Allorg on otsustanud jätkata klubiga ka meistriliigas. "Olles Viimsis kolm aastat mänginud, siis meistriliigasse jõudmine on asjade loogiline jätk. Kindlasti suudan enda koha meistriliigas välja mängida. Ootan algaval hooajal palju publikut saali, positiivseid emotsioone ja suurepärast organiseeritust," kommenteeris Allorg klubi pressiteate vahendusel.

Treener Tony Liivaku sõnul on Allorgi näol tegemist hea mängutaju ja isetu mängustiiliga mängijaga, kes suudab hoida ka head meeskonnavaimu. "Allorg annab endast alati kõik, nii trennis kui ka mängudel. Ta teeb alati oma minutid võistkonnale kasulikult ära, olles "jokker" pakis, kes suudab oma hea käega tuua pikad korvi alt välja ja tekitada palju ruumi teistele mängijatele," lisas Liivak.