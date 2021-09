Maardu ja Pärnu mängisid esiliigas välja 1:1 viigi

Pärnu alustas väravatega 60. minutil, kui Joonas Sild võrgu üles leidis. Vitali Gussev viigistas mängu kõigest kuus minutit hiljem ning rohkem väravalisa mängus ei tulnud.

Maardu on esiliigas pärast 20. mänguvooru 48 punktiga esikohal, teine on Tallinna Kalev, kes on 18 mänguga kogunud 45 punkti. Paide Linnameeskond U21 on 18 mänguga kogunud 37 punkti ning edestab neljandal kohal asetsevat Flora U21-t 10 punktiga. Viimasel kohal on Tartu Welco kümne punktiga.