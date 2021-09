Rait Ärm sai EM-il temposõidus 16. koha

22,4-kilomeetrisel võistlusmaal oli kõige kiirem taanlane Johan Price Pejtersen, kes sai tulemuseks 25.35,29, mis teeb keskmiseks kiiruseks 52,52 km/h. Hõbemedali pälvis norralane Sören Warenskjold (+0.33,68) ja pronksi hollandlane Daan Hoole (+00.34,47).

Ärm kaotas võitjale ühe minuti ja 41,42 sekundiga ning teenis 49 sportlase konkurentsis 16. koha. Teise eestlasena stardis olnud Joonas Kurits sai kirja 24. tulemuse, jäädes võitjale alla ühe minuti ja 55,51 sekundiga.

"Rait sõitis enam-vähem oma tulemuse ära, kuid Joonas pani sõidu esimese poole liiga tugevalt ja seejärel enam ära ei taastunud," ütles Eesti koondise treener Rene Mandri. "Esikümme oli täna teistest üle, peale seda olid vahed väikesed."

Kuni 23-aastaste naiste konkurentsis krooniti Euroopa meistriks itaallanna Vittoria Guazzini ajaga 29.02,08. Teise koha sai sakslanna Hannah Ludwig (+00.38,88) ja kolmanda võitja kaasmaalanna Elena Pirrone (+00.45,84).

Eliitklassi naiste seas võidutses šveitslanna Marlen Reusser tulemusega 27.12,95. Hõbemedali sai kaela hollandlanna Ellen van Dijk (+00.19,26) ja pronksi sakslanna Lisa Brennauer (+1.02,27).

Eliitklassi meeste hulgas teenis kuldmedali šveitslane Stefan Küng ajaga 24.29,85. Pjedestaali madalamatele astmetele pääsesid itaallane Filippo Ganna (+00.07,7) ja belglane Remco Evenepoel (+0.14,56).

Reedel on EM-il kavas nais- ja meesjuunioride ning kuni 23-aastaste naiste grupisõidud. Kell 10 algaval meesjuunioride grupisõidus on eestlastest joonel Aaron Aus, Henry Grünberg, Madis Mihkels, Romet Pajur ja Frank Aron Ragilo ning kell 14.50 algaval naisjuunioride grupisõidul on eestlastest stardis Kirke Reier, Laura Lizette Sander ja Elina Tasane.