Kiltsi lennuväljal sündis uus kiirendusrekord

Kõige kiiremate, Outlaw-klassi autode finaali Beniušis siiski auto tehnilise rikke tõttu ei jõudnud. Esikoha saavutas Lauri Kuriks (Pontiac Trans AM GTA), teise koha sai Harri Lillevars (BMW E30 Pickup). "Autoga muresid ei olnud, küll aga oli natuke probleeme külma rajaga ja rehvide pidamisega," rääkis Kuriks. "Esimeses kvalifikatsioonis suutsime saavutada pidamise ja tuli ka hea aeg – 7,9 sekundit. Järgmises sõidus oli taas haardumisega probleem, kuid finaal õnnestus hästi."

Teises autode Eesti meistrivõistluste klassis Super Comp alistas Indrek Ando (BMW 325) finaalis Läti sõitja Jevgenijs Bickovsi (Audi S2). "Auto on suhteliselt uus ja kui terve hooaega kokku võtta, siis mõningaid tehnilisi probleeme oli, aga arvan, et järgmisel aastal läheb libedamalt," sõnas Ando. "Esimene aasta pärast pikemat võistluspausi oli päris raske."

Eesti kiirendushooaeg koosnes kolmest võistlusest. "Kurb on see, et pandeemia mõjutas ka meie hooaega ja mitu ägedat üritust jäi seetõttu ära. Näiteks Tartusse planeeritud linnavõistlus, aga järgmisel aastal proovime uuesti," rääkis Eesti Autospordi Liidu kiirenduskomitee esimees Kaarel Oras.

"Meeldiv on aga see, et sõitjaid on juurde tulnud. Street B klassis on 20 sõitjat stabiilselt stardis, viimasel võistlusel osales viis noorteklassi Junior Dragster'it, neist mitmed Soomest. Samuti on tore, et sõitjad on ise alustanud häid kampaaniad, näiteks Street B klassi auhinnafondi kogumine, samuti Outlaw-klassi 7,5 sekundi fond. Esimene Eesti Outlaw-sõitja, kes saavutab aja 7,5 sekundit, saab kogu summa endale. Aega sõitmiseks on järgmise aasta lõpuni," lisas Oras.