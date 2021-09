KUULA OTSE | Prantsusmaa võitis Eesti vastu teise järjestikuse geimi

Eesti alustas Saku Suurhallis fännide toetusel olümpiavõitjate vastu võistluslikult ning püsis Prantsusmaal kannul kuni seisuni 9:10, misjärel prantslased seitse järjestikust punkti võitsid. Eesti proovis end august välja kaevata ja vähendas vahe nelja peale, kuid alagrupis võidu kindlustanud Prantsusmaa realiseeris siiski 25:18 geimivõidu.

Teises geimis jätkas Prantsusmaa tugevalt ning läks 11:5 juhtima. Eesti vähendas soliidse mänguga vahe kolmepunktiliseks, kuid olümpiavõitjad ei vaadanud sealt enam tagasi ning võitsid teise geimi 25:17.

Enne mängu:

Saksamaa alistas neljapäeval Slovakkia 3:2 (25:20, 25:17, 25:27, 25:27, 15:9) ning jäi alagrupis Prantsusmaa 12 punkti järel 11 punktiga teiseks. Kolmandana lõpetas alagrupiturniiri Horvaatia, kes kogus viiest mängust seitse punkti. Pärast Saksamaa ja Slovakkia kohtumist on Läti viie punktiga neljandal kohal ja Slovakkial õnnestus viiest mängust koguda neli punkti.

Eesti koondisel on veel võimalus lunastada pilet kaheksandikfinaali, kui nad olümpiavõitja Prantsusmaa alistavad, sest alagrupist pääseb edasi neli parimat võistkonda ning peamiseks faktoriks võrdse punktikoguse puhul on võitude arv. Neljandal kohal asetsev Läti võitis alagrupis ühe mängu, ka Eesti on ühe mängu võitnud. Seega, kui Eesti alistab Prantsusmaa, mööduvad nad Lätist ja kohtuksid 12. septembril Itaaliaga. Kaotuse puhul on Eesti jaoks Euroopa meistrivõistlused läbi.