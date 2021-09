Narva Transist lahkunud Aland liitus teise liiga klubiga

Kuu aja eest Transist lahkunud Aland teeb tippjalgpallist pausi ja kolis tagasi kodulinna Tartusse. 27-aastane väravavaht liitus eriloa alusel II liiga põhja/ida tsoonis esikohta hoidva Tartu Kaleviga.

Kõrgliigas 98 mängu pidanud ning lisaks Transile ka Nõmme Kaljut, FCI Levadiat ja FC Florat esindanud Aland teeb tegusid kahtlemata ka kolm liigataset madalamal, kus on võimalus oma auhinnakappi täiendada.

16 vooru järel on lisaks Tartu Kalevile 36 punkti peal ka Sillamäe Kalev. Vaid kahe punkti kaugusel on FCI Tallinn ja Maardu Linnameeskond II. Tiitli võitmine on Alandi ja Tartu Kalevi jaoks seega igati reaalne. Iseasi, kui palju kaalu oleks sel autasul nelja Eesti meistritiitli ning ka Esiliiga ja Esiliiga B meistrikarika kõrval.