Horvaatia alistas kaotusseisust ka Slovakkia ning kindlustas edasipääsu

Avageimi napilt 25:27 kaotanud horvaadid võitsid seejärel kindlalt kaks järgmist ning kallutasid enda kasuks ka pika ja tasavägise neljanda geimi, mis võideti lõpuks 31:29. 3:1 võiduga kindlustati edasipääs ning suure tõenäosusega Prantsusmaa ja Saksamaa järel ka kolmas koht.

Horvaatia võit ning Slovakkia kaotus rõõmustab lätlasi, kes on nüüd samuti edasipääsule väga lähedal. See on võimalik kindlustada, kui alistatakse Prantusmaa, kuid pigem on see ebatõenäoline resultaat.

Avo Keele hoolealuste pääsu play-off'i vääraks ka kaotuse puhul vaid suur ime. Neljapäeval mängib Eesti ise olümpiavõitja Prantsusmaaga ning Slovakkia teise suure - Saksamaaga. Juhul, kui midagi ootamatut ei juhtu, on Läti neljandana alagrupist edasi ning nii Eesti kui ka Slovakkia jäävad välja.