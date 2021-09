Egiptuse jalgpallikoondise peatreeneriks sai nimekas portugallane

68-aastane Queiroz hakkab juhendama koondist, kuhu kuuluvad sellised tuntud mängijad nagu Mohamed Salah (Liverpool) ja Mohamed Elneny (Londoni Arsenal).

Varasemalt on Queiroz juhendanud Madridi Reali, Portugali ja Iraani jalgpallikoondiseid ning töötas Manchester Unitedi abitreenerina Sir Alex Fergusoni juhendamisel. Aastatel 2019 kuni 2020 oli portugallane Kolumbia jalgpallikoondise peatreener.

Queiroz vallandati ametist 2020. aasta detsembris pärast seda, kui Kolumbia kaotas 2022. aasta MM-i valiksarja kohtumise Ecuadorile tulemusega 1:6.

@EFA

It is with pride, gratitude, and ambition that I accept the honorable invitation from the Egyptian FA to be the National Team Coach. pic.twitter.com/MabUqI70wu