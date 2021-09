Endine Itaalia jalgpallistaar asub pärast 12-aastast keeldu taas mängima

2007. aastaks Sampdoria eest üle 100 värava löönud Flachi kandis toona meeskonna kaptenipaela, sai esimest korda kutse ka Itaalia A-koondisesse ning oli kahtlemata üks saapamaa parimaid ründavaid poolkaitsjaid.

Pärast 2007. aasta 28. jaanuaril peetud kohtumist Milano Interi vastu andis Flachi positiivse dopinguproovi ning kokaiini kasutamise eest määrati talle kahe aasta pikkune jalgpallis tegutsemise keeld.

"Kaotasin sel hetkel kõik," sõnas Flachi BBC-le. "Olin Genoas iidol, alustasin aastat kahe väravaga ja sain ka kutse Itaalia koondisesse." Flachi jaoks oli aga hullem alles ees.

Pärast kaheaastase keelu kandmist sai toona 34-aastane pallur uue võimaluse Serie B meeskondades Empoli ja Brescia, kuid peagi astus ta uuesti sama reha otsa. Kaks aastat jalgpallist eemalolekut oli oma jälje jätnud. "Ma polnud mentaalselt sama inimene ega suutnud vältida sellesse tagasi langemist," meenutas Flachi.

2009. aasta detsembris andis ta uuesti positiivse dopinguproovi ning sel korral oli karistus juba kümne aasta võrra karmim. 12-aastane keeld tähendas Flachi profikarjääri lõppu ning paistis, et teda jalgpallimurul - vähemalt mängijana - enam ei näegi.

Vahepealsed aastad treenerina

Kuigi Flachi ei saanud mängida, juhendas ta vahepealsetel aastatel mitteametlikult kohalikku meeskonda Bagno a Ripoli, võites mitmeid karikaid. Flachi treenis ka Signa 1914 noortetiime ja tehes alates pandeemia algusest individuaalseid treeninguid 50 lapsele.

Itaalia viiendal liigatasemel mängivas Signa 1914 meeskonnas ta oma tagasituleku jalgpallimurule teebki. Jaanuaris, kui keeld lõppeb, 46-aastaselt.

"Olen väga elevil, sest kuupäev läheneb," sõnas Flachi. "Kõik algas naljana, aga siis hakkasime natuke tõsisemalt seda arutama. Aitasin meeskonda niigi juba noortetreenerina. Andrea [Ballerini, klubi president] provotseeris mind, öeldes, et ma ei saa enam mängida, sest olen liiga vana. Ma pole küll 11 11 vastu tosin aastat jalgpalli mänginud, kuid elan jalgpallist saadavate emotsioonide nimel, millest olen nii palju puudust tundnud."

"Ma pole ohver - tegin ise vea

"Treenin nüüd uuesti ja tunne on sama nagu see, mida professionaalse mängijana tundsin. Avalikkuse tähelepanu ja pinge on küll teine, aga näiteks elu riietusruumis on sarnane igal tasemel. Tean, et tegin vigu ja sain karistada. Tean ka, et ma pole enam nii kiire, aga saan anda enda panuse väljakul ja aidata neil mõista, kui ilus jalgpall on. Nad ei saa endale lubada selle kaotamist, mille ma lihtsalt ära viskasin," lausus Flachi.

Ta tunnistas, et keelu alguses ajas isegi jalgpalli vaatamine tal südame pahaks, kuid siis kääris siis käised üles ja liikus vaikselt edasi. "Inimesed teavad, et hakkan taas mängima ja olen saanud ohtralt kõnesid ja sõnumeid. See tõestab, et paljud armastavad mind endiselt," sõnas tagasitulekut tegev mängumees.

"Ma pole ohver - tegin ise vea ja ma ei taha, et teised sama rada läheksid. Olen treenerina palju positiivset tagasisidet saanud ja lapsevanemad usaldavad mind. Väljastpoolt on lihtne hukka mõista, kuid need, kes mind tunnevad, teavad, et olen endiselt sama inimene, kes 20 või 30 aastat tagasi. Elu on täis ootamatuid sündmusi. Mina tahan vaid näidata, et suudan jalgpallis oma osa täita," ütles Flachi.

Professionaalne karjäär

Francesco Flachi mängis oma karjääri jooksul 134 korda Serie A-s, esindades kolmel hooajal Fiorentina ning neljal hooajal Sampdoria värve. Väravaid õnnestus tal selle ajaga lüüa 42 ning lisaks veel viis väravasöötu.

Itaalia jalgpallipüramiidi teisel astmel on Flachi saldo 209 mängu, 67 väravat ja neli resultatiivset söötu.

Saapamaa alla 18-aastaste koondises 1992. aastal debüteerinud Flachi esindas seda vanuseklassi üheksal korral ning lõi ka kolm väravat. A-koondises jäigi tal debüüt tegemata.