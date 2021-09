Rapla korvpallimeeskonnaga liitus Läti noortekoondislane

Rapla Avis Utilitas teatas täna sotsiaalmeedia vahendusel, et klubi on algavaks hooajaks sõlminud lepingu lätlase Ricards Daniels Vanagsiga.

18-aastane ja 202 sentimeetrit pikk Vanags esindas sel suvel Läti U19 noortekoondist FIBA maailmameistrivõistlustel. Lätis toimunud MM-turniiril oli Vanags Läti noortekoondise parim skoorija, visates keskmiselt 11,1 punkti ja haaras 2,9 lauapalli.

Möödunud hooajal mängis Vanags Riga VEF-i noortesüsteemis. Ülemöödunud hooajal pallis noor mängumees Eesti-Läti liigas Valga/Valka ridades ja sai väljakule 15 kohtumises. Valga/Valka eest sai Vanags keskmiselt kirja 20,5 minutit mänguaega, viskas 10,5 punkti ja haaras 3,5 lauapalli.

Vanags on teine leegionär, kes viimase nädala jooksul on Rapla Avis Utilitasega liitunud. Eelmine nädal teatas korvpalliklubi, et sõlmis lepingu ameeriklasest tagamängija Sa'eed Nelsoniga.