Venno: olime mõtetega juba järgmises ringis

"Hakkaisme kolmandas geimis liiga palju lootma. Olime mõtetega juba järgmises ringis ja see karistati kohe ära. Neljandas geimis me küll pusisime, aga tegime palju rumalaid vigu, ei saanud rünnakuga hakkama ja kaitses ajasime palli maha. Horvaatia läks järjest kindlamaks ja me ei suutnud neid pidurdada," ütles Eesti koondise diagonaalründaja Oliver Venno pärast kaotust ERR-ile.

Viiendas geimis oli Venno sõnul mõlemal koondisel juba raske, aga Horvaatia sai paremini hakkama.