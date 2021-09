VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub Walesiga

Koondisega kaasas olevatest mängijatest ei kuulu täna Eesti koosseisu Ken Kallaste ja Joonas Tamm. Viimase asemel on algkoosseisus 18-aastane Maksim Paskotši. Muus osas pole Eesti koondis võrreldes mänguga Belgia vastu muutunud.

ALGKOOSSEISUD:

Eesti koondis: Karl Jakob Hein, Artur Pikk, Karol Mets, Märten Kuusk, Maksim Paskotši, Sander Puri, Vladislav Kreida, Mattias Käit, Konstantin Vassiljev, Henri Anier, Rauno Sappinen.

Varus: Matvei Igonen, Karl Andre Vallner, Marco Lukka, Erik Sorga, Sergei Zenjov, Vlasi Sinjavski, Michael Lilander, Martin Miller, Robert Kirss, Markus Poom, Rasmus Peetson, Taijo Teniste.



Walesi koondis: Danny Ward, Ben Davies, Chris Mepham, Ethan Ampadu, Chris Gunter, Harry Wilson, Joe Allen, Joe Morrell, Gareth Bale, Tyler Roberts, Daniel James.

Varus: Wayne Hennessey, Tom King, James Lawrence, Joe Rodon, Jonny Williams, Rubin Colwill, Brennan Johnson, Rhys Norrington-Davies, Thomas Harris, Matthew Smith, Ben Woodburn, Dylan Levitt.



Mängu peakohtunik on Ruddy Buquet, teda abistavad äärtel Guillaume Debart ja Hicham Zakrani. Neljada kohtunikuna on pühapäeval ametis prantslane Amaury Delerue.

Eesti kaotas neljapäevases valikmängus 2:5 Belgiale ning pühapäeval tuli Põhja-Iirimaaga mängides võtta vastu valus 0:1 kaotus. Wales alistas pühapäeval kaotusseisust Valgevene 3:2, kus kübaratrikiga sai hakkama Gareth Bale. Eestil on MM-valiksarjas võiduarve veel avamata.

"Walesis tuleb kindlasti tähelepanu pöörata staarmängijale Gareth Bale'ile, palju käib mäng läbi tema," kommenteeris Eesti poolkaitsja Mattias Käit.

"Kindlasti on nad väga füüsilised, kiire jalgpalliga, eks me saime seda ka natukene tunnetada Põhja-Iirimaa vastu. Võib tulla üpris samasugune mäng ja nagu ma enne ütlesin, tuleb kindlasti valmis olla paremaks kaitsetööks, et saada homme võit kätte," sõnas Käit ERR-ile.

Eesti on seni kohtunud Walesiga kahel korral ning mõlemad mängud on võitnud Wales. Mäng algab Cardiff City staadionil kell 21.45.

Eesti koondise koosseis mänguks Walesiga:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) - Londoni Arsenal (ENG) 9/0

Matvei Igonen (02.10.1996) - Tallinna FC Flora 7/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) - Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

Sander Puri (07.05.1988) - Tallinna JK Legion 85/4

Karol Mets (16.05.1993) - klubita 69/0

Ken Kallaste (31.08.1988) - Tallinna FC Flora 47/0

Artur Pikk (05.03.1993) - FK RFS (LVA) 45/1

Märten Kuusk (05.04.1996) - Tallinna FC Flora 12/0

Michael Lilander (20.06.1997) - Tallinna FC Flora 11/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) - Tottenham Hotspur (ENG) 5/0

Marco Lukka (04.12.1996) - Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) - Tallinna FC Flora 132/25

Sergei Zenjov (20.04.1989) - Tallinna FC Flora 88/13

Henri Anier (17.12.1990) - Paide Linnameeskond 72/17

Rauno Sappinen (23.01.1996) - Tallinna FC Flora 39/8

Mattias Käit (29.06.1998) - klubita 35/8

Vladislav Kreida (25.09.1999) - Helsingborgs IF (SWE) 13/0

Erik Sorga (08.07.1999) - VVV-Venlo (NED) 9/2

Vlasi Sinjavski (27.11.1996) - MFK Karvina (CZE) 9/0

Markus Poom (27.02.1999) - Tallinna FC Flora 7/0

Robert Kirss (03.09.1994) - Tallinna FCI Levadia 5/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) - Tallinna FCI Levadia 2/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Marius Unt

Mänedžer: Miko Pupart

Walesi koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

Wayne Hennessey (Burnley)

Danny Ward (Leicester)

Tom King (Salford)

Kaitsjad

Chris Gunter (Charlton)

Ben Davies (Tottenham)

Ethan Ampadu (Chelsea)

Chris Mepham (Bournemouth)

Tom Lockyer (Luton Town)

James Lawrence (St. Pauli)

Rhys Norrington-Davies (Sheffield United)

Brandon Cooper (Swansea)

Joe Rodon (Tottenham)

Poolkaitsjad

Joe Allen (Stoke)

Harry Wilson (Fulham)

Jonny Williams (Swindon Town)

Joe Morrell (Portsmouth)

Matthew Smith (Hull City)

Ben Woodburn (Hearts)

Dylan Levitt (Dundee United)

Josh Sheehan (Bolton)

Rubin Colwill (Cardiff)

Ründajad

Gareth Bale (Real Madrid)

Daniel James (Leeds)

Tyler Roberts (Leeds)

Brennan Johnson (Nottingham Forest)

Mark Harris (Cardiff)

Peatreener: Rob Page