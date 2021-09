Martin Reim arvas noore ründetalendi suhtumise tõttu koondisest välja

Pärast esimest mängu tõi peatreener Martin Reim nimeliselt välja ründaja Aleksandr Šapovalovi kesise tegutsemise ning tänase mängu koosseisus Šapovalovit enam ei olnud, vahendab Soccernet.ee.

Peatreeneri sõnul on meeskond number üks ning Šapovalov ei jõua sellise suhtumisega A-koondisesse välja. "Meie jaoks on kõige tähtsam meeskond ja siis tuleb iga ühe individuaalne eesmärk, mis peab ühtima meeskonna omaga. Ma tean väga hästi ta häid kvaliteediomadusi, kuid muud asjad kaaluvad selle üle," lausus Reim.

"Kui ma ütlen poistele, et meeskond on number üks ja ma käitun vastupidiselt sellele, siis see pole aus teiste vastu. Kui see mees end tõestab, siis olen teinud talle teene, sest sellise suhtumisega ta A-koondisesse välja ei jõua."

18-aastast Šapovalovit on peetud Eesti jalgpalli üheks lootustandavamaks nooreks mängijaks. Aastaid erinevaid noortekoondiseid esindanud ründaja mängis aastatel 2019-2020 ka Saksamaa kõrgliiga klubi Freiburgi noortesüsteemis, aga esindab alates tänavusest aastast Premium liigas Tallinna JK Legioni.

