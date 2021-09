VIDEO | Tšiili amatöörliigas lõi koer värava

San Miguel de Rio Viejo meeskonnale anti nädalavahetusel toimunud mängus karistuslöök ja kui pall toimetati karistusalasse, kohtus sellega väljakule sattunud koer, kelle selja pealt võttis pall kentsaka põrke ja lendas väravavahist mööda.

Kuigi neljajalgne sai hakkama suurepärase väravaga, ei läinud sooritus ametlikult protokolli ning mäng jätkus uuesti sooritatud karistuslöögiga, millest väravat ei sündinud.

This dog scoring from a free kick in Chile might be our favorite goal of the year



It even barks for the ball



(via @SnMiguelChillan)pic.twitter.com/FxCaSIAOyR