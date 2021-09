Motoringraja finaaletapil Audrus võitis põneva sõidu lätlane

Garijs Rožkalns (Yamaha) murdis kolme kuu eest rangluu ja see oli tema esimene võidusõit pärast pausi. Lätlane sai stardist väga hästi minema, aga mõne ringi pärast tõusis liidriks Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport). Kuus ringi sõidetigi tihedalt üksteise kannul sellises järjestuses, kuid siis möödusid Veldist nii Rožkalns kui Pladas (BMW). "Esimene võit Pärnus näitab, et olen teel paranemise poole," ütles Saksamaal toimuvatel meistrivõistlustel osalev Rožkalns.

Velt ütles, et on oma sõiduvahendi seadistuse hooaja lõpuks viimaks paika saanud. Hommikul sõitis ta välja suurepärase aja 1.15,784 minutit. "Kuigi kolmas koht ei olnud see, mille järgi tulin, on palju suurem rahuldus kvalifikatsiooni aja üle, mis oli selle võistlusnädalavahetuse kiireim," rääkis Velt.

"Veidi kripeldab võidusõidu ebaõnnestumine liiga kõrge rehvirõhu tõttu. Rehv kuumenes üle ja hakkas alates kümnendast ringist kurvidest väljumisel libisema ja enam ei saanud vajalikku sirge hoogu," ütles eestlane.

Eesti meistriks tuli etapil, kus jagati välja topeltpunktid, 110 punktiga Pladas, Velt oli 79 punktiga teine.

Klassis Superstock 600 pakkusid ülipõneva duelli Jaanus Saarmaa (Suzuki, Suzuki Team Estonia) ja Kaiko Kolkanen (Yamaha, Vihur Motosport), kes mõned hooajad võistlusspordis vahele jätnud ja tuli nüüd hooaja viimasele etapile osalema. Kvalifikatsioonis kiireim olnud Saarmaa ei saanud stardist hästi minema ning langes kolmandaks, kuid möödus siis Leedu konkurendist, Paulius Lubasest (Yamaha) ja ründas kohe ka Jonas Stankunast (Yamaha) ning asus sõitu juhtima.

"Aga minu üllatuseks läks Kaiko kaheksandal ringil minust mööda." Võidusõidu teises pooles kadus Saarmaa tsiklil jõud, ilmselt kadus ära üks silinder. "Mõtlesin, et jään juba seisma. See on täielik ime, et üldse lõpuni sain," ütles Saarmaa.

Kolkaneni ja Saarmaa järel lõpetas kolmandana Stankunas. Eesti meistriks tuli 98 punktiga Saarmaa Stankunase ja lätlase Gints Apinise ees.

Silver ja Avo Kuuse külgvankri mootor hakkas välja ajama suitsu ja läks katki treeningsõidu ajal ning nende võistluspäev jäi lühikeseks. Rajal oli uus korvipaar Jaanus Kompus / Viktor Tagoma, kes olid oma debüüdil kolmandad. Tarmo Tempel koos Mairon Meiusega olid samuti tulnud külgvankrite ridasid täiendama ja sõitsid välja teise koha. Sõidu ja Eesti meistritiitli võitsid suure eduga (100 punkti) Eero Pärm / Lauri Lipstok. Teise koha said soomlased Markku Artiola / Matti Liekari (40) ja kolmandad olid Silver ja Avo Kuusk (38).

Klassis Supersport 300 võitis sõidu ja Eesti meistritiitli Hugo-Brent Freimann (133 punkti), kes edestas tiitliarvestuses Silvester Sarapiku (88) ja Andre Kösterit (77).

MiniGP klassis sai laupäeval Eesti meistritiitli Karro Robert Jäärats (124 punkti) Robin Robert Moosese (80) ja Luukas Klemetti (45) ees.

B1200 võistlusklassis tuli Eesti karikavõistluse arvestuses võitjaks Rannus Ervin (131 punkti), teiseks jäi Taavi Nahko (79) ja kolmandana lõpetas tiitlisarja Tadas Paulikas (75).

Nagu varasematel etappidel, oli ka seekord C1200/C600 klasside 26 võistlejaga ühine võidusõit sündmusterohke. Kvalifikatsioonis kolmanda aja sõitnud Erkki Krünberk ründas kohe alguses konkurente ning suutis paari esimese ringiga neljandalt kohalt liidriks tõusta. Seda positsiooni ta enam ei loovutanud. Tema selja taga vahetasid lätlane Artis Skulte, leedulane Oskaras Taraševicius ja kodune rivaal Evgenyi Lavrinenko vaheldumisi kohti, kuni finišis lõpuks jäi paremusjärjestuseks Skulte, Taraševicius, Lavrinenko. Krünberk (141 punkti) suutis Eesti karikavõistluste arvestuses Lavrinenko (126) ees võitjaks tulla, kolmas on Skulte (80).

Ka C600 klassis jõudsid kaks eestlast poodiumile, Rait Reimand (Yamaha) oli Mantas Rajackase (Yamaha, Leedu) järel teine ja Rain Leenpalu (Kawasaki) kolmas. Eesti karika arvestuses võitis hooaja Rajackas (82 punkti), teine oli Ansis Cers (72) ja kolmas Reimand (51).

Biker 24 Rahvaliiga võitis tänavu Sander Telve (Yamaha, 100 punkti), kes on tänavu võitnud kõik võistlussõidud. Talle järgnesid Kaido Rebane (BMW, 60) ja Keio Soosaar (Kawasaki, 38).

Laupäevases Retro sõidus oli esikolmik lätlaste Karlis Jakimovsi, Kaspars Brigzne ja Nils Valters Rozitise päralt.