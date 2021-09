Jaapani ralli jääb kolmandat aastat järjest ära

Ralliportaal DirtFish kirjutas, et 11. novembril algama pidanud Jaapani ralli asendub ralliga Monzas. Korraldajatel oli lootust, et olümpia- ja paraolümpiamängude toimumine avaks neile võimaluse, kuid seda ei juhtunud.

"Sellest on väga kahju. Jaapani organiseerijad on väga kõvasti selle nimel töötanud ja kõik nägi hea välja," ütles anonüümne allikas DirtFishile. "Nagu ikka, kõik oli nagu peab olema ja kõik oli laabumas, aga kuna Tokyo ja teised Jaapani regioonid on koroonaviirusega hädas, siis see teeb kõik keerulisemaks."

Allikas ütles, et WRC naaseb ühel hetkel Jaapanisse, sest Aasia regioon on MM-sarja arenguks vajalik. Eelmisel hooajal asendati Jaapani ralli Belgia ralliga, mis omakorda koroonaviiruse leviku tõttu ära jäi.

Esmaspäeval tuvastati Jaapanis 8 282 uut koroonajuhtu, millest 968 olid Tokyos.

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalavahetusel Akropolise ralliga Kreekas. Ralli toimub neljapäevast pühapäevani ning on jälgitav ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.

Pärast Akropolise rallit rändab MM-sari Soome, kus kihutatakse 30. septembrist 3. oktoobrini. Seejärel toimub 14.-17. oktoobril Hispaania ralli ning hooaja lõpetab Jaapani rallit asendav Monza ralli.