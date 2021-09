Spordialaliitudele avatakse kriisiabi taotlusvoor

Teisipäevast alates on spordialaliitudel võimalik taotleda kultuuriministeeriumist jätkusuutlikkuse toetust, mille eesmärk on leevendada koroonaviirusest põhjustatud kriisi mõju.

Planeeritud meetme maht on 600 000 eurot ja taotluseid saab esitada kuni 20. septembrini. "Spordialaliidud täidavad Eestis nii saavutusspordi kui liikumisharrastuse edendamisel olulist rolli ning on olnud riigile ka kriisi ajal koostööpartnerid. Piirangute tõttu on oluliselt vähenenud spordialaliitude tulud ning toetusmeetme kaudu on eesmärgiks alaliitude tegevuseks vajalikke kulusid kompenseerida," ütles kultuuriminister Anneli Ott (Keskerakond).

Meede on mõeldud rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluvatele spordialaliitudele ja sellest hüvitatakse käesoleva aasta jaanuarist augustini tekkinud kulutusi, mille katmiseks planeeritud tulud on piirangute tõttu vähenenud, selgitas ministeerium pressiteate vahendusel.

Lisaks avanevad oktoobris täiendavad kriisiabi voorud liikumisharrastuse üritustele ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldajatele, kus jagamisele läheb ligi miljon eurot.

Täpsemad toetamise tingimused on leitavad siin.