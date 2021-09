Pärnu Sadam täiendab ridu kogenud leedukaga

Pärnu Sadama korvpallimeeskond teatas esmaspäeval, et klubiviimane täiendus on 36-aastane leedulane Arturas Valeika.

207 cm pikkune keskmängija mängis viimased neli aastat Rumeenia tippklubis Oradeas, kellega võitis eelmisel hooajal Fiba Europe Cupil kolmanda koha ja Rumeenia meistrivõistlustel teise koha.

"Otsisime eesliini kogemust ja kvaliteeti juurde, olen tema tegemisi juba aastaid jälginud ja nüüd tekkis võimalus ta appi kutsuda. Väga hea pick and roll'i mängija rünnakul, pole tingimata skoorimasin, aga kindlasti aitab kogu meeskonda oma kogemuste ja mängutarkusega ning teeb teisi paremaks," ütles Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula.

Ta lisas, et vaatamata vanusele on leedulane endiselt liikuv ja atleetlik mängija ja on võimeline kaitses katma nii pikki kui lühemaid ja kiiremaid. Rannula loodab Valeika juba nädala lõpuks esimeseks kontrollmänguks mängima saada.

Valeika veetis neli aastat (2004-2008) Ameerika Ühendriikides, kus esindas Midlandi ja Weber State'i ülikoole. 2008. aasta NBA draft'is leedulast ei valitud, misjärel suundus ta Euroopasse mängima, mängides muuhulgas ka Vilniuse Rytase eest.

2017. aastast on leedulane olnud Rumeenia klubi CSM Oradea ridades, kus viskas eelmisel hooajal keskmiselt 5,3 punkti ja haaras 4,5 lauapalli.