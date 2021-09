Maksim Paskotši: teen kõik selleks, et Inglismaa kõrgliigas platsile saada

Eelmise aasta septembris Tottenhamiga liitunud vaid 18-aastane Maksim Paskotši on tänavu A-koondise eest pidanud juba kuus kohtumist. "Olen õnnelik, et saan mänguaega nii noorena. Ma arvan, et minu jaoks on praegu kõige tähtsam mängupraktika ja õppimini, sest meil on väga kogenud mängijad. Ma proovin iga päev midagi uut teada saada, mis hiljem on minu jaoks väga hea," sõnas Paskotši.

Augustis UEFA Konverentsiliigas Tottenham Hotspuri esindustiimi eest debüteerinud Maksim Paskotši treenis kogu hooajaeelse perioodi Inglismaa suurklubi põhivõistkonnaga, samuti on ta valikusse kuulunud euromängudes.

Tottenham registreeris Paskotši ka Inglismaa kõrgliiga meeskonna koosseisu, mis lubab tänavu loota mõnd mängu ka Euroopa tugevaimas liigas. "Lootus on, aga see kõik sõltub treenerist. Kindlasti minust ka, aga lõppotsuse teeb treener. Ma teen kõik selleks, et see juhtuks sel hooajal," ütles Spursi mängumees.

"Mängijad toetavad seal väga palju. Kõige suurem eesmärk, mis ma endale võtsin, on olla palliga rahulikum ja proovida juba enne pallli saamist vaadata, kuhu saab järgmise käigu teha. Ma arvan need momendid teevad mängu väga palju kergemaks," lausus Paskotši.