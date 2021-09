Rait Rikberg: meil on selg vastu seina - kas võit või mitte midagi

Eesti võrkpallikoondis jätkab mänge Euroopa Meistrivõistlustel homme. Vastaseks on Horvaatia, kes sarnaselt Eestiga on seni teeninud ühe võidu. Läti koondis kaotas esmaspäeval 2:3 Slovakkiale.

Koduse EM-finaalturniiri D-alagrupi kohtumised kestavad Tallinnas veel neli päeva. Eesti koondisel on jäänud mängida kaks kohtumist - Horvaatia ja olümpiavõitja Prantsusmaa vastu. Alagrupist edasi 16 hulka pääseb neli paremat võistkonda. Eesti koondise libero Rait Rikbergi sõnul on turniiri jooksul nüüdseks õiged pusletükid kokku pandud.

"Nüüd on nii treeneritel kui ka võistkonnal teada, kuidas me peame Horvaatia vastu minema. See on see koosseis, mis täna Eesti koondise võiduni viib. Eks me sellele panustame ja kõik saavad ju aru, et meil on Horvaatiaga mängus selg vastu seina. Kas võit või mitte midagi," ütles Rikberg.

Oliver Venno ja Renee Teppan annavad Rikbergi sõnul nurgaründajatena rünnakul võimu juurde. "Tammearu, Täht, Allik on väljas ja teised ründajad, välja arvatud Albert Hurt, on vastuvõtu suunitlusega nurgad. Nende tugevuseks on vastuvõtt, mitte rünnak. Me peame niimoodi mängima," lausus Rikberg.

Teisipäevane kohtumine Horvaatia vastu algab kell 20.00 Saku Suurhallis.