Tänak Akropolise rallist: peame pöialt hoidma, et vedrus koos püsiks

WRC sarjas Hyundai rooli keerav Ott Tänak on kindel, et ebaõnnestunud Keenia rallist on õpitud ning sel nädalavahetusel ees ootavaks Akropolise võidusõiduks ollakse hästi valmis.

Keenias oli mäletatavasti probleeme kõigil Hyundai sõitjatel. Dani Sordo masinal tuli kolmandal kiiruskatsel ratas alt, Tänakul oli vihma käes probleeme uduseks läinud esiklassiga, mistõttu pidi eestlane katsel ka seisma jääma. Eriti kehvasti läks Thierry Neuville'il, kes pidi katkestama viimase päeva hommikul, kui tema i20 parem-tagumine-vedrustus üles ütles.

Tänaku sõnul on Keenias Thierry kogetud probleemist õpitud. "See oli veidi õnnetuja veider vahejuhtum, kuid loodetavasti on meeskond leidnud sellele mingisugusegi lahenduse. Iga tagasilöök aitab sind edasi ja loodetavasti me edasi ka liikusime," ütles Tänak.

Akropolises tuleb kõikidel Hyundai meestel kasutada sama vedrustust, mis Keenias. Tänaku sõnul peab sellega lihtsalt leppima. "Mina ei saa selles osas midagi teha, seega peame lihtsalt sõitma ja pöialt hoidma, et vedrustus koos püsiks."

Mitme sõitja jaoks on kaheksa-aastase pausi järel MM-kalendrisse lisandunud Akropolise ralli täiesti tundmatu, siis Tänak on ränkrasketel kruusateedel kaks korda sõidnud. 2011. aastal jäi ta Ford Fiesta S2000ga teepervele. Aasta hiljem, oma WRC-debüüthooajal, lõpetas saarlane üheksandana. Tänak selles suurt eelist ei näe.

"Räägite mulle koha- ja katsenimedest, kuid ma pole päriselt kindel, kas ma olen ikka seal käinud. Need ei tähenda mulle nii palju. Ma sõitsin seal kümme aastat tagasi. Muidugi on mul mingi ettekujutus olemas, kuid suuresti ootab ees uus ralli," sõnas Tänak, kel on siiski hea meel Akropolises tagasi olla. "See on legendaarne ralli, mis peaks igal juhul kalendris olema ning sinna on hea tagasi minna. Aga mida ma tean ilmast ja tingimustest? Olen kindel, et seal on soe. Seal on alati soe."