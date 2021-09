Eesti veemotosportlastel oli edukas nädalavahetus

Tsehhis toimusid paadiklassi F-125 MM-sarja viimane kolmas etapp, klassi F-500 MM-sarja III etapp ja klassi OSY-400 MM. Itaalias Viverones sõideti paadiklassi Formula 4 Euroopa meistrivõistlused.

Klassis F-125 käis kõva rebimine MM-tiitli nimel kolme võidusõitja vahel. Ukraina etapist edetabelit juhtima läinud bulgaarlase Viktor Lyubenovi, Sanna Aaslav-Kaasiku ja poolaka Sebastian Kecinski vahel.

Ajasõidus näitas parimat aega aga hoopis Ukraina etapi kolmas mees Marek Peeba, edestades Aaslav-Kaasikut pea sekundiga. Esimese sõidu stardijärjekord oli Peeba, Aaslav-Kaasik, Synoracki, Lyubenov, Kecinski.

Fooritulede kustudes sai parima lähte Aaslav-Kaasik, kes asus peale esimest pööret sõitu juhtima. Kohe tema kannul Peeba ja Synoracki. Teisel ringil Synoracki katkestas ja kolmanda koha võttis sisse Kecinski. Sõiduvõit Aaslav-Kaasikule, Peeba teine ja Kecinski kolmas. Lyubenov oli sunnitud esimese sõidu katkestama.

Teises sõidus aga said stardist hea hoo sisse nii Peeba, kui Aaslav-Kaasik ja kuni teise ringi lõpuni sõideti külg külje kõrval kuni Peeba sai paadinina ette ja asus sõitu juhtima. Kolmanda-neljanda koha peale käis võistlus Kecinski ja Lyubenovi vahel. Ruudulipu langedes oli Peeba esimene, Aaslav-Kaasik teine ja Kecinski kolmas. Lyubenov aga katkestas teist sõitu järjest ja oli sellega tiitli konkurentsist väljas.

Viimase kolmanda sõidus stardis sai järjekordselt parima lähte Aaslav-Kaasik, kes asus esimesest pöördepoist sõitu juhtima. Peeba kolmas sõit lõppes katkestamisega esimeses pöördepois. Aaslav-Kaasikut hakkasid taga ajama poolakad Synoracki ja Kecinski. Koos ruudulipu langemisega oli Sanna Aaslav-Kaasik võitnud nii Tsehhi etapi kui ka klassi F-125 MM-tiitli. MM-sarja arvestuses tuli hõbedale Viktor Lyubenov ja pronks kuulus Sebastian Kecinskile. Marek Peeba tuli Tsehhi etapil kolmandaks ja MM-sarja üldarvestuses oli neljas.

"Peale avariid Ukrainas tulin 3ndale etapile lootusega saada piisavalt punkte, et hõbemedalile tulla. Ajasõidus tulin Peeba järel teiseks ning esimese sõidu võitsin, samas sõidus minu suurim konkurent Victor Lubenov katkestas. See andis mulle lootust tiitel koju tuua. Pühapäeval lõpetasin teisena Peeba järgi ning taaskord konkurent Viktor katkestas. Pidin kolmanda sõidu ilma katkestamata läbi sõitma, et tiitlit kindlustada aga juhtus nii, et võitsin sõidu." võttis Sanna Aaslav-Kaasik võistluse kokku.

Paadiklassis OSY-400 MM-i möödunud hooajal tänu covid-19 pandeemiale ei toimunud. Sõideti ainult Euroopa meistrivõistlused, kus Rene Suuk võitis EM-tiitli. Hoolimata seitsmekordse maailmameistri Rasmus Haugasmäe karjääri lõpetamisest olid kohal tema suurimad konkurendid poolakas Cezary Strumnik, slovakk Miroslav Bazinsky ja Eestit esindamas siis Rene Suuk. Oma MM-debüüti oli Eestist tegemas Rasmus Laurik.

Ajasõidus panigi oma võimsa lõppkiiruse maksma Strumnik, kes võitis pea kahe sekundiga Suuki ees parima stardikoha. Kolmanda aja sõitis välja noor poolakas Jakub Rochowiak. Laurik oli ajasõidus üheksas.

Esimeses sõidus sai stardist hea lähte Suuk aga pöördepoiks oli Strumnik temast juba möödas ja asus sõitu juhtima. Suuk hoidis kindlalt teist kohta ja Bazinsky kattis terve sõidu lätlase Janis Badaukise rünnakuid. Samas järjekorras ka esimene sõit lõpetati.

Teises ja kolmandas sõidus kõik kordus ja esikolmik püsis sama. Võttes maksimum punktid kõigist kolmest sõidust ei pidanud Strumnik ja Suuk enam neljandas sõidus osalema. Viimase neljanda sõidu võitis Badaukis, Bazinsky oli teine ja slovakk Janos Sabo oli kolmas.

MM-tiitel kuulus Cezary Strumnikule Poolast, hõbemedal Rene Suukile ja pronksmedal Miroslav Bazinskile Slovakkiast. Rasmus Laurik lõpetas 10. kohal.

Rene Suuk: "Peale kahte aastat pausi maailmameistrivõistlustest ja seal juhtunud õnnetust oli võistluspaika jõudes pinge suur, aga enesekindlus oli paadis olles olemas ja tunne hea. Ajasõit tõi hea üllatuse, et oleme mugavalt teisel kohal ja võimelised võidu nimel võitlema. Stardid aga näitasid, et natuke on veel vaja tööd teha, aga palju enam puudu pole. Kokkuvõttes oleme nädalavahetuse ja hõbemedaliga väga rahul, sest pikk rada ei olnud meid väga soosiv."

F-500 klassis sõideti Tsehhis MM-sarja eelviimane III etapp. Ennem etappi olid sarja juhtimas võrdsete punktidega Erko Aabrams ja slovakk Marian Jung. Ajasõidus võttis võidu itaallane Giuseppe Rossi Aabramsi ees. Kolmas oli Andrea Ongari Itaaliast ja Aabramsi põhikonkurent Jung oli viies. Stardifoor kustudes sai parima stardi Erko Aabrams, tema järel Rossi ja kolmandana Attila Havas Ungarist. Rossi oli sunnitud esimesel ringil katkestama ja sõidu lõpus oli esikolmik Aabrams, Havas ja Jung.

Teises sõidus sai Aabrams jälle hea lähte aga purunenud veovõll katkestas tema sõidu liidrikohalt. Sõiduvõit läks Havasile, teine oli Marcin Zielinski Poolast ja kolmas Ongari. Kolmandas sõidus aga sai jälle parima stardi viimaselt kohalt startinud Aabrams. Esimeses pöördepois oli ta juba teisel postisioonil ja sõidu lõpetas samuti teisel kohal. Sõiduvõit koos etapivõiduga läks Ungarisse Attila Havasile, etapi teien koht kuulus Erko Aabramsile ja kolmas oli stabiilset sõitu teinud Marcin Zielinski. Ennem Itaalias toimuvat F-500 MM-sarja viimast etappi juhib sarja nelja punktiga Erko Aabrams Marian Jungi ees.

Itaalis Viverones selgitati samal ajal välja Euroopa meister paadiklassis Formula 4. Suurimateks tiitli pretendentideks olid leedulane Paulius Stainys, rootslane William Sjöström ja meie oma Stefan Arand. Ajasõidu võidu võttis Arand 1,1 sekundilise eduga Sjöströmi ees. Kolmanda stardikoha sõitis omale välja Stainys.

Esimene start näitas ära, et Arandi kiirus oli teistest üle ning esimest sõitu valitses ta algusest lõpuni. Teisel kohal püsis kindlalt Stainys ja kolmanda koha pärast käis võistlus rootslaste Sjöstromi ja Mathilda Wibergi vahel. Sõit läks kordusstarti, kuna Sjöstrom keeras oma paadi pöördes kummuli. Kordusstardist sai Arand jälle parima lähte ja juhtis sõitu kindlalt kuni lõpuni. Teisena lõpetas lätlane Nils Slakteris ja kolmas oli Harvey Smith Inglismaalt.

Teises sõidus läks Arand pidurdamatult oma teed ja teise kolmanda koha võistlus käis Stainyse ja Wibergi vahel. Sellel korral jäi peale Stainys ning Wiberg lõpetas kolmandana. Kolmandas sõidus lõpetati esikolmikus samadel kohtadel kui teises sõidus. Neljandas sõidus näitas head sõitu Slakteris, kes tuli Arandi järel teiseks ning kolmas oli Smith.

Euroopa meistriks tuli maksimumpunktidega Stefan Arand, hõbemedali võitis Paulius Stainys Leedust ja pronksile sõitis ennast Mathilda Wiberg Rootsist.

"Kokkuvõttes oleme kogu meeskonnaga tulemusega väga rahul," sõnas Arand. "Peale süüteküünalde apsakat Rootsis näitasime ka õigete küünaldega väga head kiirust. Domineerisime võistlust nädalavahetuse algusest lõpuni välja, võites ajasõidu ja ka kõik neli võistlussõitu. Tänu heale ja pikale koostööle Motormix tiimiga ja LAK Propellersiga oleme lõpuks saavutanud kiirenduse ja kiiruse mida oleme pikalt otsinud. Tahan tänada enda meeskonda ja toetajaid ning Tallinna Veemotoklubi toetava ja abistava tegevuse eest. Tänu Harku veemotobaasi treeningvõimalustele oleme saavutanud tänase taseme." võttis Arand võistluse kokku.