Suri teenekas käsipallitreener Eddy Leitsar

Nädalavahetusel tabas Eesti käsipalli- ja spordiperet suur kaotus. Meie seast lahkus igavikuteele teenekas ja austatud treener Eddy Leitsar (01.01.1951-04.09.2021). Eriti just naiste ja tütarlaste juhendajana tuntust kogunud Leitsar oli surres 70-aastane.

Tallinnas 1951. aasta esimesel päeval sündinud Leitsar lõpetas Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi ning 1981. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehakultuuriteaduskonna. Käsipalliga alustas ta Jüri Nikitini käe all, hiljem juhendas teda Enno Karrisoo.

Mängijana tuli Leitsar 1974. aastal Kirovi-nim kalurikolhoosi meeskonnas Eesti NSV meistriks, kuid kordades enam lõikas loorbereid treenerina. Tütarlaste ja noormeeste erinevate vanuseklasside võistkondadega võitis ta üle 30 meistrikulla ning lugematul hulgal teisi medaleid ja karikaid.

Leitsar treenis ka Tallinna Näidislinnuvabriku naiskonda, kes mängis NSV Liidu esiliigas ning 2013. aastal juhendas Eesti neidude koondist Euroopa kuni 18-aastaste meistrivõistlustel. Veel mullu sügisel aitas Leitsar koos Jüri Lepaga noorte karikavõistlustel finaali HC Tallase, kus ta 2005. aastast treeneritööd jätkas.

Tema õpilaste nimekiri moodustaks omaette raamatu, aga näiteks tänastest Eesti rahvuskoondislastest on Leitsari käe all õpetust saanud Markus Viitkar ja Armis Priskus. Tema tuntumate õpilaste nimekirja tipus on kahtlemata ka meie läbi aegade paremate naismängijate sekka kuuluvad Aive Kuusk-Rumohr ja Karin Joon-Zeiger.

"Eddy oli tõeline käsipallifanaatik! Ta vaatas ära kõikvõimalikud mängud internetist, jälgis ja teadis kõike, mis meie alal toimus. Võib öelda, et pisiasjades oli ta üks Eesti tugevamaid treenereid. Loomult jäi Eddy alati tagasihoidlikuks, ei trüginud esirinda ning sellisena oli ideaalne teine treener," meenutas Leitsarit temaga aastakümneid koos töötanud Jüri Lepp.

Eddy Leitsari ärasaatmine viimasele teekonnale toimub sel nädalal, kuid perekonna soovil on see privaatne.