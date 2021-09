Tšehhi tennisetäht ootamatust tervisemurest: ma ei saanud hingata

"Ma arvan, et alustasin matši väga hästi ja mängisin head tennist. Võtmekoht oligi hea algus. Oli palju murdepalle, mis tegi asja raskeks, aga olin rahul, et võitsin esimese seti 6:3," lausus 25-aastane tennisist pärast 6:3, 7:6 (7:4) võitu.

Teises setis 5:6 taga olles palus tänavu Prantsusmaa lahtised võitnud mängija väljakule arsti. "Äkki pääsesin juhtima 4:0 ja pärast seda läksid asjad raskeks. Garbine tõstis oma mängutaset ja see ei olnud üllatus."

"Lõpus oli mul päris raske ja hetkel tunnen end väga kehvalt," jätkas Krejcikova. "Ma ei tea päris täpselt, mis juhtus, aga ma ei suutnud hingata. Tundsin end uimasena ja kogu maailm värises. Seda pole kunagi varem juhtunud."

"Andsin lõpus endast kõik. See on raske, sest see oli mul esimene kord nii suure publiku ees õhtuses vööndis mängida ja kuni selle hetkeni oli see väga tore."

Krejcikova läheb veerandfinaalis kokku teise asetusega valgevenelanna Arina Sabalenkaga, kelle tööpäev osutus pisut lihtsamaks - ta alistas neljandas ringis belglanna Elise Mertensi 6:4, 6:1.