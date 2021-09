Kajak jõudis kardispordi MM-il finaali

Lisaks Markus Kajakule olid KZ2-klassis stardis Kaspar Kallasmaa (Kaspar Kallasmaa), Siim Leedmaa, Ken Oskar Algre (mõlemad AIX Racing Team) ja Kenneth Hildebrand (KH Racing). Paralleelselt MM-iga sõidetud FIA Karting Academy Trophy arvestuses oli Kristianstadis Eestit esindamas Mark Dubnitski (Albert Dubnitski).

Lõpparvestuses oli eestlastest edukaim Kajak, kes suutis tihedas konkurentsis ainsana jõuda 36 parema sekka ehk finaali. Kajaku suutis terve nädalavahetuse jagu näidata esiotsaga võrdset kiirust ning tasuks selle eest oli finaali 32. stardikoht. "Viimases eelsõidus sõitsin kiireima ringi ning tõusin 4 kohta. Finaalis alustasin 32. kohal ning lõpetasin 19. kohal. Kindlasti pole tulemusega liialt rahul, sest oleks võinud olla palju parem, kui oleksin reedeses kvalifikatsioonis parema ringi kokku pannud. Kuid vigadest õpitakse ning järgmine kord teen asju teistmoodi," ütles Eesti hetke parim kardisportlane pärast finaali.

Finaalist jäi napilt välja Kaspar Kallasmaa. Terve nädalavahetuse stabiilselt oma grupi eelsõitudes esikümne piirimail sõitnud Kallasmaa oli pühapäeva hommikuse viimase eelsõidu õnnetuse tõttu sunnitud leppima 37. kohaga.

"Viimases sõidus ei olnud hoog kõige parem, kuid finaali pääsemiseks piisav. Juhtus aga nii, et sisse langenud stangega Leedmaa lükkas mind eelviimasel ringil sõidujoonelt minema ja kaotasin sellega kolm punkti. Kokkuvõttes 37. koht, üks punkt jäi finaalist puudu. Tagantjärgi saab aga öelda, et kõige rohkem maksid kätte kaks võimalikku kümnendiku kvalifikatsioonis. Need osutusid eelsõidu stardikoha, aga kokkuvõttes teame, kus oleksime võinud platseeruda ning vähemaga ei rahuldu ka edaspidi."

Hea nädalavahetusega sai hakkama Ken Oskar Algre, kelle eesmärgiks oli iga sessiooniga tempot kasvatada ja eelsõitudes intsidentidest hoiduda.

"Olen absoluutselt rahul võistlusega. Täitsime eesmärgi ning hankisime juurde palju väärtuslikke kogemusi, millest on edaspidiseks väga palju kasu," ütles Algre pärast hommikust eelsõitu. "Loodame siit saadud kogemusi ja teadmisi rakendada juba mõne nädala pärast sõidetaval Olerex Eesti meistrivõistluste etapil Langel."

Siim Leedmaa meistrivõistlused said halva alguse juba kvalifikatsioonis. Tagasihoidlik stardikoht ei lubanud eelsõitudes midagi head korda saata ning lõpuprotokolli jäi 64. koht. Vaatamata sellele oli nädalavahetus Leedmaale heaks kogemuseks. "Viimane võistluspäev lõppes positiivselt ning tõi mulle palju enesekindlust tagasi. Kokkuvõttes on olnud raske, kuid väga õpetlik võistlus. Mees mehe vastu võidusõidus oleme tugevad, puudu jääb pigem kiirusest ja kogemustest. Vaatamata sellele, et tegu oli minu esimese KZ2-klassi FIA võistlusega, ei saa ma siiski rahule jääda endaga. Mis halvasti, see järgmisel aastal uuesti."

Kenneth Hildebrand lõpetas võistlus 81. kohaga. Üle pika aja taas kardiroolis olnud Hildebrand jaoks kujunes võistlus vägagi sündmusterohkeks. "Kehv tulemus ajasõidus jättis mind eelsõitudes stardirivi tahao. Sealt aga edasi ülespoole tõusta on väga keeruline ning kaasa ei aidanud ka esimeste karistused. Kokkuvõttes olen nädalavahetusega muidugi rahul."

FIA Karting Academy Trophy sarjas võistelnud Mark Dubnitski lõpptulemuseks jäi 19. koht. "Täna oli hea päev. Soojendussõiduks oli mul kasutada uus mootor, mis näitas ära, milline võib mu kiirus olla. Finaalis oli stardipositisioon 15, jõudsin paar kohta tõusta, kuid konkurendi eksimus sundis mind pidurdama, millega kaotasi nii mõnedki kohad. Kokkuvõttes arvan, et see oli väga hea sõit minu poolt. Seda nii soorituse, kui kogemuste hankimise poolelt. Mul on hea meel, et saan Eestit esindada CIK-FIA akadeemias, kus tase on kõrge ning konkurents tugev."