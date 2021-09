Arte gümnaasiumis alustatakse uudse spordiprojektiga

Spordiklubi Nord alustab sel sügisel Tallinna Arte gümnaasiumis 1. klassi laste multispordi projektiga. Tegemist on uudse lähenemisega, kus treeningsüsteem on kombineeritud erinevatest võtmespordialadest.

Vajadusest suunata lapsi rohkem liikuma sündis spordiklubil Nord koostöös Tartu Ülikooliga uuenduslik projekt, mille eesmärk on noorte mitmekülgne kehaline arendamine. Kolmeaastane baaskursus võimaldab treeneritel hiljem anda soovitusi konkreetse spordialaga jätkamiseks. Küll aga ei ole tegemist tüüpilise kooliprogrammiga.

"Me kindlasti ei nimeta seda spordiklassiks. Tegemist on ikkagi sellise liikumist propageeriva treeninguga ja me loodame lihtsalt anda lastele hea traditsiooni," lausus SK Nordi spordidirektor Gerd Kanter. "Nad on harjunud igapäevaselt liikuma ja me loodame, et see liikumisarmastus saadab neid kogu läbi nende elu."

"Me pakume väga mitmekülgset põhja lastele, kus nad kolme aasta jooksul oma põhiliigutusoskusi võiksid arendada ja sealt edasi ühel hetkel me võiksime anda neile soovitused, millega nad võiksid klubides edasi tegeleda."

Projekti on kaasatud nimekad sportlased, kel noorte treenimisega ka varasemalt kogemusi. Neljanda kategooria treeneripabereid taotlev Ksenija Balta tunnistab, et niivõrd väikeste ja suure grupi treenimine võib olla väljakutsuv.

"Kindlasti ei saa see lihtne olema, aga eks siin tuleb olla väga loov, väga palju läbi mõelda ja mingeid asju märgata, mis neile meeldib ja mis ei meeldi," lausus Balta. "Ja ega loomulikult on ka see, et kogu aeg ei saa teha ainult seda, mis meeldib, sest päris nii need asjad ei käi. Nagu alati, tuleb igas asjas leida balanss."

Kuigi sel sügisel alustab multispordi programm vaid Tallinna Arte gümnaasiumis, ollakse läbirääkimistel ka teiste koolidega. Laste soov liituda oli suur.

"Kahjuks pidime vähemalt kümnele lapsele ütlema, et nad on ootejärjekorras," ütles Kanter. "Saime siin tõesti ühe grupi kokku panna, aga loodame, et saame siis teistele lastele pakkuda teisi võimalusi, kuna meil toimuvad ka muud huvitreeningud siin koolis. Oleme igal juhul lastele olemas."

Väikeseid liikumissõpru ootavad nii korvpalli, judo, ujumise kui ka kergejõustiku treeningud.