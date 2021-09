Balti liigas võitis Eesti klubidest ainsana Serviti

Vilniuses võtsid teineteiselt mõõtu Leedu ja Eesti meistrid. Mullu kaotas Serviti Šviesale mõlemad Balti liiga kohtumised, paar nädalat tagasi Põlva karikaturniiril oldi samast vastasest kuue väravaga üle. Pühapäeval algas kohtumine tasavägiselt – kord üks tiim ühe väravaga peal, siis teine.

Tosina minuti möödudes nõelasid põlvalased kiirrünnakutega ning Anatoli Tšezlovi ja Henri Sillaste väravate järel oli Serviti ees 8:6. Eduseisul 11:10 panid külalised Eston Varuski vedamisel oma värava kuueks minutiks lukku ja tabasid ise kuus korda järjest. Poolajavileks juhtis Serviti 17:13.

Teise pooltunni algul kasvatasid Sillaste, Ülljo Pihus ja Henri Hiiend vahe kiirelt uuesti seitsmele väravale ning oluliselt lähemale vastaseid ei lubatudki. Kaitse toimis hästi ning osavalt kasutati kiirrünnakuid. Ühest sellisest tuli Sander Sarapuu tabamusega kohtumise suurim vahe – 29:20.

Lõpuminutitel vahe küll vähenes, aga Serviti sai Leedu-reisi teisi võidu tulemusega 29:23 ning jätkab kahe vooru järel täiseduga. Hiiend, Tšezlov ja Tõnis Kase aitasid põlvalasi viie väravaga, Sillaste ja Hendrik Varuli arvele jäi neli tabamust.

"Nelja punktiga võõrsilt on tore kodu poole sõita. Väga rahul peab olema, et kõik mehed jäid terveks. Kui kahe päeva peale millegi kallal norida, siis ehk avamängus ei saanud kaitsetegevust kohe nii toimima kui soovinuks," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Tervikuna siiski päris head esitused. Meeskondlik kaitse oli täna kohati juba sellisel tasemel, nagu mullu tähtsate euromängude ajal. Nimeliselt võiks välja tuua Henri Hiiendi etteasted mõlemal päeval ning ka Henri Sillaste ja Eston Varusk olid stabiilsed. Teistel oli ehk üles-alla kõikumisi rohkem," analüüsis Musting.

HC Kehra/Horizon Pul&Paperi teine kohtumine Leedu pealinnas algas hästi ja Dmõtro Jankovski tabamuse järel juhtis Eesti karikavõitja 4:3. Siis jäädi seitsmeks minutiks väravata, korduvalt mängiti vähemuses ning HC Vilnius rebis vahe sisse. Balti liigas debüteerinud 15-aastane Mihkel Parm tegi poolajaseisuks 17:12.

Vigastustest räsitud Kehral olid oma võimalused teiselgi pooltunnil, kuid kombinatsioon kehvast realiseerimisest ja vastaste puurivahi Rokas Kubilevičiuse imelistest tõrjetest vajaliku tulemuseni jõuda ei lubanud. Kehra kaotas 22:29, kohtumise resultatiivseim oli Jankovski kaheksa väravaga, Sigmar Seermann ja Kent Benström lisasid Kehra kasuks kolm tabamust.

"Eile pidanuks punkte ka tabelisse saama, aga ise andsime Šviesa vastu ära. Täna olime juba liiga väsinud. Positiivne oli kindlasti, et mitmed noored said ülivajalikke kogemusi ning nägime, et saame mängida küll, eriti kui David Mamporia ja Sergio-Silver Kreegimaa juures olnuks," hindas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Arukülas võõrustas Balti liiga debütant Raasiku/Mistra valitsevat tšempioni Klaipeda HC Dragunast. Raasikulased said 2:0 ja 3:1 algedu, aga jäid siis hätta Leedu koondise väravavahi Benediktas Pakalniškise ülemängimisega. Lisaks sigines rünnakul tehnilist praaki ja mängu lõhkusid jätkuvad kaheminutilised karistused.

Dragunas libises eest ning juhtis vaheajavileks 13:8. Leedukad valitsesid ka teist poolaega, ehkki korraks tulid raasikulased nelja värava kaugusele. Lõpuvile märkis Dragunase 31:21 paremust. Martin Nerut viskas Raasiku kasuks kuus, Marko Slastinovski ja Juri Sohorovitš neli väravat.