Rapla Avis Utilitas palkas ameeriklasest mängujuhi

Avis Utilitas Rapla teatas täna sotsiaalmeedias, et on algavaks hooajaks sõlminud lepingu ameeriklasest mängujuhi Sa'eed Nelsoniga.

22-aastane Nelson mängis möödunud hooajal Saksamaa tugevuselt teises liigas ProA. 188 sentimeetrit pikk Nelson oli Academicsi jaoks võtmemängija, kes aitas põhimängujuhina oma eelmise koduklubi ProA liiga võitjaks. Ühtlasi tagas liiga võit Academicsile võimaluse mängida järgmine hooaeg Saksamaa Bundesligas.

"Sa'eed on hea kaitsemängija, eriti pick and roll olukordades. Tahame Rapla meeskondliku töö ülesehitada heale kaitsemängule," kommenteeris uut täiendust Rapla peatreener Lluis Riera. Samuti lisas Riera, et Nelsoni puhul on tegemist mängujuhiga, kes oskab leida lahendusi, mis on kasulikud kogu meeskonnale.

Möödunud hooajal viskas Nelson keskmiselt 13,2 punkti, haaras 4 lauapalli, andis 4,8 resultatiivset söötu ning 1,3 vaheltlõiget mängu kohta.