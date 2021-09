USA ülikooli eest mängiv Meinhard jätkab võimsas hoos

Eelmises kahes voorus superväravad löönud Meinhard tegi küll neli pealelööki, ent ise väravani ei jõudnud. Polnud ka vaja, sest esimene poolaeg võideti juba 2:0 ning lõpuvile kõlades seisis tablool 3:0, vahendab Soccernet.ee.

ESPN-i rankingu ehk edetabeli andmetel oli Missouri State sel nädalal kogu riigi paremuselt kaheksas ülikool ja Tulsa sai küll hääli, ent jäi 25 seast välja. Nüüd on aga võidetud kõik esimesed kolm kohtumist ehk järgmisel nädalal on lootust juba edetabelis figureerida.

Rankingut ehk edetabelit veetakse mitmel erineval moel ehk see on pigem subjektiivne, aga annab samas ülikoolide tasemest üsna objektiivse ülevaate. Stabiilselt edetabelis olemine on oluline, sest hooaja lõppedes jagatakse selle põhjal kohti NCAA finaalturniirile.