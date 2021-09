VAATA OTSE | Eesti mängib Põhja-Iirimaaga, avapoolaeg möödus väravateta

Kahe MM-valikmängu vahel kohtub Eesti jalgpallikoondis maavõistluses Põhja-Iirimaaga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudiot juhib Alvar Tiisler ning reporter on Aet Süvari.

Mängu käik:

4. minut: Karistuslöök Eestile. Vassiljev saadab tsenderduse karistusalasse, mis jõuab Sappinenile, kes teeb pealelöögi, aga pall lendab väravast mööda.

6. minut: Teine karistuslöök Eestile. Taaskord Vassiljev palli taga, kes tsenderdab kasti, aga Põhja-Iirimaa kaitsja lööb palli minema.

9. minut: Nurgalöök Eestile. Vassiljev saadab nurgalöögi teele, mis jääb lühikeseks. Paskotši saab lõpuks pealelöögile, aga pall lendab kõrgelt üle värava.

11. minut: Vassiljev saadab ilusa palli karistusalasse, milleni jõuab Sappinen. Põhja-Iirimaa kaitsja ja Sappinen mõlemad kukuvad võitluses palli pärast pikali, aga kohtunik näitab, et viga ei tehtud ja pall läheb Põhja-Iirimaale.

20. minut: Nurgalöök Eestile. Vassiljev saadab palli teele, aga pärast esialgset Sappineni puudet, Põhja-Iirimaa kaitsja lööb palli minema.

26. minut: Esimene ohtlikum rünnak Põhja-Iirimaa poolt, aga äärekohtunik tõstab suluseisu lipu. Pall läheb Eestile.

29. minut: Nurgalöök Põhja-Iirimaale. Pall tuleb tahaposti, aga lendab kohtuniku sõnul Eesti koondislasest üle joone. Uus nurgalöök Põhja-Iirimaale.

30. minut: Nurgalöögile järgnevast olukorrast saab Põhja-Iirimaa ründaja Kyle Lafferty ka pealelöögile, aga Igonen püüab palli kindlalt.

33. minut: Kolmas nurgalöök Põhja-Iirimaale. Pall tuleb taha kasti, kust tuleb uus tsenderdus, aga Igonen on taaskord kiirelt kohal ja püüab palli.

38. minut: Nurgalöök Eestile. Vassiljev mängib Poomile sööduga lahti, Poom söödab tagasi Vassiljevile. Vassiljev omakorda leiab Sinjavski, kes proovib kaugelt peale lüüa, aga pall lendab tagapostist mööda.

42. minut: Konstantin Vassiljev saab kollase kaardi. Lohakas sööt Kuuse poolt jõuab Põhja-Iirimaa ründajani, kellele Vassiljev teeb kohe vea, et ohtlik olukord peatada.

45. minut: Kõlab kohtuniku vile. Esimene poolaeg lõpeb 0:0.

45. minut: Teine poolaeg algab. Eesti teeb lausa neli vahetust. Väljakule tulid Karol Mets, Mattias Käit, Sander Puri ja Henri Anier. Väljakult lahkusid Rauno Sappinen, Vladislav Kreida, Konstantin Vassiljev ja Michael Lilander.

48. minut: Mattias Käit sai vasakult äärelt anda ilusa söödu kasti, kus ootas Henri Anier. Põhja-Iirimaa kaitsja jalg jõudis söödule napilt ette, pall lendas üle joone ja Eesti saab olukorrast nurgalöögi. Põhja-Iirimaa kaitsja lööb nurgalöögist tulnud palli minema.

52. minut: Anier saab paremalt äärelt sööta palli karistusalasse, kus ootab Sorga. Sorga teeb kukkumise pealt pealelöögi, mis läheb napilt väravast mööda. Senimaani Eesti parim võimalus.

Algkoosseisud:

Your Northern Ireland team to face Estonia! #GAWA pic.twitter.com/u0ptY30kzv — Northern Ireland (@NorthernIreland) September 5, 2021

Enne mängu:

Eesti koondisse kutsutud mängijatest ei kuulu koosseisu Ken Kallaste ja Joonas Tamm. Vigastuse tõttu ei liitu koondisega mängudeks Põhja-Iirimaa ja Walesiga Bogdan Vaštšuk.

Mängu peakohtunik on Mads-Kristoffer Kristoffersen, teda abistavad äärtel Victor Skytte ja Jakob Mastrup. Neljada kohtunikuna on pühapäeval ametis eestlane Aron Härsing.

Eesti pidi neljapäeval MM-valikmängus kodus tunnistama maailma edetabelijuhi Belgia 5:2 paremust, sinisärkide eest skoorisid Mattias Käit ja Erik Sorga. Põhja-Iirimaa aga alistas samal ajal Vilniuses 4:1 Leedu.

Eestil on MM-valiksarjas võiduarve veel avamata, Põhja-Iirimaale oli see ühe viigi kõrvale esimene võit ja C-alagrupis ollakse nüüd nelja punktiga kolmandal kohal.

Omavahel on Eesti ja Põhja-Iirimaa vähem mänginud kuuel korral ja viigiga pole nende matšid kunagi võitnud – Eestil on kirjas kaks ja Põhja-Iirimaal neli võitu. Väravaid on nende kuue kohtumisega löödud 15 – Eesti seitse ja Põhja-Iirimaa kaheksa.

Viimati olid nad vastamisi 2020. aasta EM-valikturniiril, kus mõlemal korral jäi peale Põhja-Iirimaa – Tallinnas 2:1 ja kodus 2:0. Eesti ainsad võidud pärinevad 2012. aasta EM-valiksarjast, kui kodus võeti koguni 4:1 ja võõrsil 2:1 võit.

Eesti koondise koosseis mänguks Põhja-Iirimaaga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 9/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

7 Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion 85/4

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 85/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – klubita 69/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – FK RFS (LVA) 45/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 12/0

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 11/0

16 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 5/0

6 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 132/25

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 88/13

8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 72/17

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 39/8

4 Mattias Käit (29.06.1998) – NK Domžale (SVN) 35/8

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Helsingborgs IF (SWE) 13/0

9 Erik Sorga (08.07.1999) – VVV-Venlo (NED) 9/1

11 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 9/0

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 7/0

19 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 5/0

21 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Ott Meerits

Mänedžer: Miko Pupart

Põhja-Iirimaa koondise koosseis mänguks Eestiga

Väravavahid

1 Bailey Peacock-Farrell (29.10.1996) – Sheffield Wednesday 24/0

12 Trevor Carson (05.03.1988) – Motherwell 6/0

23 Conor Hazard (05.03.1998) – Celtic 2/0

Kaitsjad

20 Craig Cathcart (06.02.1989) – Watford 62/2

11 Shane Ferguson (12.07.1991) – Rotherham United 49/1

3 Jamal Lewis (25.01.1998) – Newcastle United 21/0

19 Michael Smith (04.09.1988) – Heart of Midlothian 18/1

4 Daniel Ballard (22.09.1999) – Millwall 9/1

5 Thomas Flanagan (21.10.1991) – Sunderland 9/0

22 Ciaron Brown (14.01.1998) – Cardiff City 4/0

Poolkaitsjad

7 Niall McGinn (20.07.1987) – Aberdeen 66/6

17 Patrick McNair (27.04.1995) – Middlesbrough 48/5

18 Gavin Whyte (31.01.1996) – Oxford United 19/3

15 Jordan Thompson (03.01.1997) – Stoke City 17/0

14 Jordan Jones (24.10.1994) – Wigan Athletic 13/1

16 Alistair McCann (04.12.1999) – St Johnstone 7/1

21 Alfie McCalmont (25.03.2000) – Morecambe 3/0

6 Liam Donnelly (07.03.1996) – Motherwell 2/0

2 Conor Bradley (09.07.2003) – Liverpool 1/0

Ründajad

10 Kyle Lafferty (10.09.1987) – Anorthosis Famagusta 84/20

9 Conor Washington (18.05.1992) – Charlton Athletic 30/5

8 Shayne Lavery (08.12.1998) – Blackpool 8/1

13 Dion Charles (07.10.1995) – Accrington Stanley 3/0

Peatreener: Ian Baraclough

