TÄNA OTSE | Eesti võõrustab sõprusmängus Põhja-Iirimaad

Kahe MM-valimängu vahel kohtub Eesti jalgpallikoondis maavõistluses Põhja-Iirimaaga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudiot juhib Alvar Tiisler ning reporter on Aet Süvari.

Enne mängu:

Eesti koondisse kutsutud mängijatest ei kuulu koosseisu Ken Kallaste ja Joonas Tamm. Vigastuse tõttu ei liitu koondisega mängudeks Põhja-Iirimaa ja Walesiga Bogdan Vaštšuk.

Mängu peakohtunik on Mads-Kristoffer Kristoffersen, teda abistavad äärtel Victor Skytte ja Jakob Mastrup. Neljada kohtunikuna on pühapäeval ametis eestlane Aron Härsing.

Eesti pidi neljapäeval MM-valikmängus kodus tunnistama maailma edetabelijuhi Belgia 5:2 paremust, sinisärkide eest skoorisid Mattias Käit ja Erik Sorga. Põhja-Iirimaa aga alistas samal ajal Vilniuses 4:1 Leedu.

Eestil on MM-valiksarjas võiduarve veel avamata, Põhja-Iirimaale oli see ühe viigi kõrvale esimene võit ja C-alagrupis ollakse nüüd nelja punktiga kolmandal kohal.

Omavahel on Eesti ja Põhja-Iirimaa vähem mänginud kuuel korral ja viigiga pole nende matšid kunagi võitnud – Eestil on kirjas kaks ja Põhja-Iirimaal neli võitu. Väravaid on nende kuue kohtumisega löödud 15 – Eesti seitse ja Põhja-Iirimaa kaheksa.

Viimati olid nad vastamisi 2020. aasta EM-valikturniiril, kus mõlemal korral jäi peale Põhja-Iirimaa – Tallinnas 2:1 ja kodus 2:0. Eesti ainsad võidud pärinevad 2012. aasta EM-valiksarjast, kui kodus võeti koguni 4:1 ja võõrsil 2:1 võit.

Eesti koondise koosseis mänguks Põhja-Iirimaaga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 9/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

7 Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion 85/4

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 85/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – klubita 69/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – FK RFS (LVA) 45/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 12/0

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 11/0

16 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 5/0

6 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 132/25

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 88/13

8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 72/17

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 39/8

4 Mattias Käit (29.06.1998) – NK Domžale (SVN) 35/8

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Helsingborgs IF (SWE) 13/0

9 Erik Sorga (08.07.1999) – VVV-Venlo (NED) 9/1

11 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 9/0

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 7/0

19 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 5/0

21 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Ott Meerits

Mänedžer: Miko Pupart

Põhja-Iirimaa koondise koosseis mänguks Eestiga

Väravavahid

1 Bailey Peacock-Farrell (29.10.1996) – Sheffield Wednesday 24/0

12 Trevor Carson (05.03.1988) – Motherwell 6/0

23 Conor Hazard (05.03.1998) – Celtic 2/0

Kaitsjad

20 Craig Cathcart (06.02.1989) – Watford 62/2

11 Shane Ferguson (12.07.1991) – Rotherham United 49/1

3 Jamal Lewis (25.01.1998) – Newcastle United 21/0

19 Michael Smith (04.09.1988) – Heart of Midlothian 18/1

4 Daniel Ballard (22.09.1999) – Millwall 9/1

5 Thomas Flanagan (21.10.1991) – Sunderland 9/0

22 Ciaron Brown (14.01.1998) – Cardiff City 4/0

Poolkaitsjad

7 Niall McGinn (20.07.1987) – Aberdeen 66/6

17 Patrick McNair (27.04.1995) – Middlesbrough 48/5

18 Gavin Whyte (31.01.1996) – Oxford United 19/3

15 Jordan Thompson (03.01.1997) – Stoke City 17/0

14 Jordan Jones (24.10.1994) – Wigan Athletic 13/1

16 Alistair McCann (04.12.1999) – St Johnstone 7/1

21 Alfie McCalmont (25.03.2000) – Morecambe 3/0

6 Liam Donnelly (07.03.1996) – Motherwell 2/0

2 Conor Bradley (09.07.2003) – Liverpool 1/0

Ründajad

10 Kyle Lafferty (10.09.1987) – Anorthosis Famagusta 84/20

9 Conor Washington (18.05.1992) – Charlton Athletic 30/5

8 Shayne Lavery (08.12.1998) – Blackpool 8/1

13 Dion Charles (07.10.1995) – Accrington Stanley 3/0

Peatreener: Ian Baraclough

