KUULA OTSE | Kas Eesti võrkpallikoondis saab tugeva Saksamaa vastu?

Enne mängu:

Eesti alustas kodust EM-i valusa 1:3 kaotusega Lätile, laupäeval aga avati võiduarve, kui Slovakkia vastu tuldi välja 0:2 kaotusseisust ja võeti lõpuks 3:2, seejuures otsustav geim 15:13. Võidu võtmeks oli peatreener Cedric Enardi otsus tuua kolmandaks geimiks väljakule Renee Teppan diagonaalründajaks ning liigutada teine diagonaalründaja Oliver Venno nurgaründaja positsioonile.

"Ei ole probleemi, võin mängida. Nagu treener tahab, peaasi, et väljakul olen," ütles Venno pärast võidumängu, et on valmis, et peab kogu ülejäänud turniiri harjumatul positsioonil mängima.

"Kõigepealt oli vaja iseennast leida, see grupp, kes oli väljakul, oli vaja käima saada. Siis alles saad rahva taha tõmmata!" sõnas Teppan laupäeval.

2014. aasta MM-pronks ja 2017. aasta EM-hõbe Saksamaa on seni Tallinnas pidanud ühe kohtumise, kui reedel alistati 3:0 Horvaatia.

D-alagrupi teises pühapäevases kohtumises lähevad kell 19 vastamisi olümpiavõitja Prantsusmaa ja Horvaatia, kes laupäeval sai 3:2 jagu Lätist.