Viiekordne suurtuuri etapivõitja lõpetab karjääri

"Pärast 14 hooaega profiratturina olen otsustanud lõpu panna. Kuigi see suur otsus võttis mul palju mõtlemist, tunnen, et praegu on õige aeg edasi liikuda, sest mul on nii palju asju, mis elus veel saavutada tahan," teatas 35-aastane iirlane reedel.

Martin on karjääris võitnud viis etappi suurtuuridelt, sealhulgas üks selle aasta Itaalia velotuurilt ja üks eelmise aasta Hispaania velotuurilt. Martini esimene etapivõit juhtus 2011. aastal ka Hispaania velotuurilt ning veel on iirlane võitnud kaks etappi Prantsusmaa velotuuril.

"Tunnen end õnnelikult, et saan otsustada, millal karjäär lõpetada. Olen siiralt tänulik enda pere, sõprade, fännide ja ratturitest tiimikaaslaste ja kolleegide eest, kes on mind karjääri vältel toetanud," ütles Martin.

Martin sõidab sel nädalavahetusel Suurbritannia velotuuri ning on öelnud, et keskendub edaspidi ärile ning enda perele.