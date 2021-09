Laupäeval algavad kardispordi MM-i eelsõidud

Rootsis Kristianstadi kardirajal sel nädalavahetusel sõidetavatel kardispordi maailmameistrivõistlustel on stardis kuus Eesti kardisportlast . Võistluspäev algab kell 11.15 ning on jälgitav otseülekande vahendusel.

Kardimaailma aasta tippsündmus toob Kristianstadis rajale ühtekokku 159 maailma paremikku kuuluvat kardisportlast, nende seas kuus eestlast. Viis neist võistleb klassis KZ2, Mark Dubnitski esindab Eestit FIA Karting Academy Trophy arvestuses.

Reedel sõidetud kvalifikatsioonide põhjal oli eestlastest kiireim Tony Kart tehasemeeskonnas sõitev Markus Kajak. Oma grupis oli Kajaku aeg seitsmes, kus juures kaotus võitjale oli vaid 0,095 sekundit. Laupäevastes eelsõitudes stardib Kajak viienda stardirea 10. kohalt.

"Eks jah, pool kümnendikku parem ja oleks kokkuvõttes kuues olnud, kuid selline on see konkurents siin," ütles Kajak pärast kvalifikatsioone. "Eelsõidud saavad olema väga pingelised, kuid olen nendeks igati valmis ning loodan kindlasti kohti parandada."

Kaspar Kallasmaa (Kaspar Kallasmaa) sõitis omas grupis välja 12. kvalifikatsiooniaja, mis eelsõitudes tähendab kohta kaheksandas stardireas. "Kvalifikatsiooniks oli kart väga heas, küll jäi paar kümnendikku rajale minu enda tõttu. Eelsõitudeks kõige halvem stardipositsioon (16.) ei ole ja kõik võimalused on veel laual. Siht on olemas ja meil on täpselt õige käik sees," kommenteeris Kallasmaa kvalifikatsioonisõite ning ootusi eelsõitudeks.

Eelsõitudesse Kallasmaast vaid kolm kohta tagantpoolt startiva Ken Oskar Algre (AIX Racing Team) jaoks oli MM-i esimesed ametlikud sessioonid samuti edukad. Kvalifikatsiooni oma grupi 16. koht oli hea tasu tehtud töö eest. "Oleme terve nädala liikunud tõusvas joones, tempo on kasvanud iga sessiooniga. Nii sõitsime ka kvalifikatsioonis välja oma senise parima tulemuse Kristianstadi rajal," ütles ilmselgelt rõõmsas meeleolus Algre pärast ajasõite.

Taaskord asub rajale Kenneth Hildebrandi (KH Racing) ning kogenud Eesti kardisportlase jaoks on Kristianstadi MM esimeseks võistluseks üle pika aja. Kvalifikatsiooni oma grupi 20. aeg tuli aga rohkete juhtumiste kiuste. "Kaks viimast trenni tundusid head ning sõit ja seaded liikusid õiges suunas. Eriti just, kui arvestada mu senist vähest trenni. Viimane KZ-klassi võistlus jääb mul aastasse 2011 ning harjumine võttis hetkel kindlasti oma aja," oli Hildebrandi kommentaar pärast esimesi vabatreeninguid.

FIA Karting Academy Trophy sarja raames Eestit esindava Mark Dubnitski (Albert Dubnitski) kvalifikatsioon sujus tõrgeteta. Oma grupi seitsmes kvalifikatsiooniaeg tähendab eelsõitudes samuti seitsmendat stardikohta, mis annab head eeldused pühapäevasesse finaali jõudmiseks. "See on mulle esimeseks korraks sõita sellel rajal, seega oli keeruline vaid kolme treeningsessiooni pealt endast maksimumi anda," ütles Dubnitski pärast ajasõite. "Seitsmes aeg omas grupis on aga hea tulemus ning ehkki võinuksin olla kiirem, jätsid mõned sõiduvead oma jälje. Kristianstadi rada mulle väga meeldib ning läheme endast andma parimat."

Siim Leedmaa (AIX Racing Team) kvalifikatsiooni saatis rohke ebaõnn ning oma grupi 20. aeg oli parim, mis antud olukorrast võtta oli.