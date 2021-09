Naiste võrkpalli Euroopa meistri selgitavad Serbia ja Itaalia

Serbia alistas veerandfinaalis Prantsusmaa 3:1 (22:25, 25:18, 25:7, 25:20) ning kohtusid reedel poolfinaalis Türgi naiskonnaga. Tasavägises ning pingelises avasetis suutsid türklannad 34:32 võidu võtta, kuid Serbia rahvuskoondis vastas teises setis 28:26 võiduga, misjärel nad enam tagasi ei vaadanud ning võitsid järgmised kaks setti, et lunastada pääse EM-i finaali.

Itaalia vajas kolmapäeval veerandfinaalis Venemaast möödumiseks vaid kolme setti ning kohtub nüüd Serbiaga finaalis, kui alistas poolfinaalis Hollandi 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:18).

Itaalia ning Serbia naiskonnad on alates mai lõpust omavahel kohtunud lausa viiel korral ning Serbia on võitnud kõik need kohtumised. Kusjuures, serblannade võiduseeria Itaalia üle on kokku seitse mängu ning ulatub tagasi 2019. aasta augusti.

EM-i pronksikohtumine Türgi ja Hollandi vahel algab laupäeval kell 17.00, finaalmäng algab 20.00.