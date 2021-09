Südameprobleemi tõttu karjääri lõpetanud NBA mängija naaseb Netsi

Aldridge lõpetas aprillis päevapealt NBA karjääri, kui selgus, et tal olid tekkinud südamerütmihäired. Aldridge veetis karjääri alguses üheksa hooaega Portland Trail Blazersis, seejärel viis ja pool hooaega San Antonio Spursis ning vahetati eelmisel hooajal Brooklyn Netsi ridadesse, kelle särgis õnnestus teha vaid viis mängu.

Hea viskekäega pikk naaseb aga korvpalli juurde pärast mitme arstiga konsulteerimist. "Lõpetasin karjääri aprillis, otsustades, et see on kõige arukam ettevaatav abinõu minu isikliku tervise heaks. Edasine testimine ja hindamine tipparstide poolt veenis arste, mind ja Netsi, et olen täielikult puhas ja võin karmi NBA juurde tagasi tulla," ütles Aldridge ESPN-ile.

Neljapäeval teatas Brooklyn, et on lisanud meeskonda ka neljal korral NBA tähtede mängul osalenud Paul Millsapi.

Et Aldridge'i jaoks ruumi teha, sai Nets reedel vahetustehinguga lahti keskmängijast DeAndre Jordanist, kes seejärel Detroit Pistonsiga väljaostuni jõudis ning suundus vabaagentlusesse. Seal ta kaua ei püsinud ning Los Angeles Lakers korjas ta üheks aastaks üles.

NBA treeninglaagrid algavad 28. septembril ja põhihooaeg algab Eesti aja järgi 20. oktoobril kell 3.20 öösel, kui kohtuvad Milwaukee Bucks ja Brooklyn Nets.