18-aastane hispaanlane alistas neljatunnises matšis Tsitsipase

Neli tundi ja 11 minutit kestnud kohtumist alustas noor hispaanlane hästi, kui asus 4:0 avasetis juhtima ning realiseeris lõpuks 6:3 setivõidu. Alcaraz alustas ka teist setti kolme järjestikuse geimivõiduga, kuid Tsitsipas vastas omakorda viie geimiga järjest ning võttis teise seti 6:4.

Tund ja 14 minutit väldanud kolmandas setis mängisid mehed tasavägiselt kuni seisuni 2:2, mil kreeklane kolme geimivõiduga 5:2 ette asus. Seejärel võitles Alcaraz end setti tagasi ja viigistas selle seisul 5:5. Mehed liikusid setis kiiresse lõppmängu, kus hispaanlane 7:2 kreeklase alistas.

Kreeklane vastas sellele aga võimsalt ning võitis neljanda seti kõigest 27 minutiga, kui võitis kõik kuus geimi. Täpselt tund aega kestnud otsustavas setis vahetasid mehed ilma murreteta geimivõitusid kuni kiire lõppmänguni, kus Alcarazil oli kasutada kolm matšpalli, millest viimase ta ka ära kasutas.

Tsitsipas lõi hispaanlasele 15 ässa ning sooritas viis topeltviga. Alcaraz sai omakorda hakkama kahe ässa ja kahe topeltveaga. Kõigist 326 mängitud punktist võitis Alcaraz 159 ning pääses võiduga esimest korda suure slämmi turniiril neljandasse ringi.

"Ilma publikuta ei oleks suutnud seda teha," ütles Alcaraz pärast matši. "Ma olin neljanda seti alguses maas, aitäh, et mind tagant lükkasite. See on imeline tunne ja tähendab mulle palju. Stefanos Tsitsipase alistamine on unistus."

That. Was. Wild.



The final two points of an incredible match between Alcaraz and Tsitsipas. pic.twitter.com/HExTR6qH1o — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2021

Leylah Fernandeze suure reedese võidu kõrvale tuli Kanadale veel öösel vastu laupäeva rõõmusõnum, kui 21-aastane Felix Auger-Aliassime (ATP 15.) alistas Roberto Bautista-Aguti 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Venelane Daniil Medevedev (ATP 2.) alistas enda kolmanda ringi kohtumises kindlalt hispaanlase Pablo Andujar-Alba (ATP 74.) 6:0, 6:4, 6:3 ning kohtub nüüd turniiri kaheksandikfinaalides briti Daniel Evansiga (ATP 27.), kes saavutas kolmandas ringis austraallase Alexei Popyrini (ATP 73.) üle 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 võidu.

Diego Schwartzman pääses samuti kaheksandikfinaalidesse, kui alistas slovaki Alex Molcani 6:4, 6:3, 6:3 ning kohtub järgmises ringis üllatavat turniiri tegeva hollandlase Botic Van De Zandschulpiga, kes sai 3:6, 6:0, 6:2, 6:2 jagu argentiinlasest Facundo Bagnisest.

Ameerika aja järgi öötundidesse veninud kolmanda ringi kohtumine venelase Andrei Rublevi (ATP 7.) ja ameeriklase Frances Tiafoe (ATP 50.) vahel lõppes ameeriklase 4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1 võiduga. Tiafoe pakkus areenile jäänud fännidele head vaatemängu ning tähistas võidu LeBron Jamesile omistatud tähistusega.

Pärast kohtumist tänas Tiafoe publikut ning ütles, et tuli mängu teadmisega, et suudab maailma seitsmendale reketile tuule alla teha. "Ma ei karda siin kedagi," ütles 23-aastane ameeriklane.