Matz Topkin jõudis paraolümpial finaali

Enda eelujumises oli Topkin neljas, kokkuvõttes pääses ta edasi seitsmenda ajaga.

Finaalujumine toimub reedel Eesti aja järgi kell 12.24.

Pärast neljapäevast 50 m vabaltujumist sõnas Topkin, et tema eesmärk on jõuda enda põhialal ehk 50 m seliliujumises finaali ning selle eesmärgi ta täitis. "Esimene eesmärk sai täidetud, kuid kuna tervis pole päris see, mis olla võiks, siis finaalis tuleb see, mis tuleb. Aga kuna tegemist minu Tokyo paraolümpiamängude viimase stardiga, siis annan õhtul endast kõik," kommenteeris Topkin peale hommikust ujumist.