22-aastane eestlasest tsenter hakkab mängima Itaalia madalamal liigatasemel

Algavaks hooajaks Itaalia tugevuselt neljanda liiga Serie C Gold tasemele naasev korvpalliklubi Bellizzi Basket teatas, et meeskonda tuuakse tugevdama 22-aastane ja 205 cm pikkune eestlasest keskmängija Hendry Engelbrecht.

Eesti noortekoondistes mänginud Engelbrecht tegi debüüdi kõrgliigas hooajal 2016/17 Audentese Spordigümnaasiumi õpilastest koostatud G4S Noorteliiga ridades. Seejärel on ta vigastusi trotsides peamiselt mänginud esiliigas, esindades näiteks KA Tallinna Kalev/TLÜ ja Kadrina Karude meeskondi, kirjutab Korvpall24.geenius.ee.

Itaalia Serie C on jaotatud kaheks osaks – Serie C Gold on kõrgem tase ja liigasüsteemi tugevuselt neljas level, Serie C Regionale on regionaalne liigatase.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.geenius.ee.